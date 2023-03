Giancarlo Magalli e il ritorno in Rai, c’è l’accordo ma attenzione alla concorrenza: ribaltone possibile

Il conduttore Giancarlo Magalli potrebbe presto fare il suo tanto atteso ritorno in Rai ma la Mediaset potrebbe regalare un clamoroso colpo di scena.

Giancarlo Magalli sta vivendo un periodo non semplice a causa di alcuni problemi di salute. Come raccontato ai microfoni di Verissimo, il conduttore ha rivelato di essersi ritrovato a dover affrontare un tumore che sembrava essere per lui una vera e propria condanna.

Il conduttore ha però anche raccontato di essere alla fine di questo difficile percorso che gli ha causato più di un problema. Tra questi anche quello di dover rinunciare per il momento al lavoro e prendersi quindi un momento di pausa. A quanto pare però Magalli è intenzionato a tornare a lavoro appena possibile.

In merito a questa possibilità, Magalli ha parlato delle occasioni che potrebbero arrivare sia in casa della rete Rai che in Mediaset.

Giancarlo Magalli verso la Rai, la rivelazione su Colletta

Il noto conduttore ha rilasciato alcune nuove dichiarazioni nel corso di un’intervista al portale TvBlog. Magalli ha parlato del suo rapporto con il lavoro che senza dubbio gli permetterà di tornare alla sua quotidianità. A tal proposito in questo senso vi è un possibile accordo che il conduttore avrebbe già trovato con la Rai.

Magalli ha infatti rivelato: “Mi è dispiaciuto trovarmi senza trasmissione e vedere che tutto quello che facevo sia stato dato ad altri. Il direttore Colletta mi ha promesso il suo interessamento e mi auguro si trasformi in qualcosa di concreto. È stato sempre gentile ed affettuoso con me”. Tra i due ci sarebbe quindi un accenno di accordo ma nulla di concreto ed è per questo motivo che il conduttore tiene aperta la porta anche ad una possibile collaborazione in Mediaset.

Mediaset nel futuro di Magalli, possibilità da non escludere: le sue parole

Nel corso della stessa intervista, il conduttore ha anche ricordato tutte le volte in cui Maurizio Costanzo ha ipotizzato un suo coinvolgimento in progetti per la Mediaset. Una clamorosa ipotesi che Magalli ha scelto di non escludere a priori: “Ho sempre lavorato in Rai e resta l’azienda che privilegerei. Questo però non vuol dire che direi di no ad un’offerta della Mediaset se questa si rivelasse interessante“.

Il conduttore è quindi molto legato alla Rai ma allo stesso tempo prenderebbe in considerazione anche una proposta della Mediaset. Non resta che attendere i prossimi sviluppi con un dettaglio da tenere in considerazione ossia l’intenzione di Magalli di non accettare un progetto con appuntamento quotidiano.