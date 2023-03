Marco Liorni, chiamata sensazionale dalla Rai: occasione in prima serata

Novità inattesa per il conduttore Marco Liorni pronto a mettersi in gioco con una nuova occasione nel corso della prossima stagione televisiva.

Marco Liorni è divenuto noto al pubblico del piccolo schermo circa 20 anni fa ossia quando è stato scelto per accogliere i concorrenti del Grande Fratello. In questi ultimi anni però si è imposto all’attenzione del pubblico anche in altre vesti ovvero quelle del conduttore e soprattutto per la rete televisiva Rai.

Uno dei format che più di tutti sono diventati per lui cavallo di battaglia vi è senza dubbio l’appuntamento con il preserale Reazione a Catena. Il noto programma, attesissimo dal pubblico, sarà ancora in onda la prossima estate ed a quanto pare durerà più del previsto. Inoltre, lo stesso format andrà in onda anche in prima serata e per più di una puntata.

Marco Liorni, grande occasione in Rai: novità nella programmazione

Il prossimo 5 giugno vi sarà un nuovo cambio della guardia nel preserale di Rai 1. Flavio Insinna e l’Eredità lasceranno infatti il loro posto a Liorni che sarà ancora al timone di Reazione a Catena. Una nuova serie di sfide con cui due squadre si metteranno alla prova durante ogni puntata. Alcune settimane fa in merito al noto format è arrivato un primo clamoroso aggiornamento in quanto, a differenza di quanto accaduto in passato, questa volta andrà avanti fino al mese di dicembre.

Poco prima di Natale poi tornerà invece in onda di nuovo Insinna con il suo storico programma. Questa però a quanto pare non è la sola attesissima novità. Secondo quanto riferisce il portale Dagospia, la rete sembrerebbe essere decisa a fare un grande regalo al pubblico ed al conduttore. Oltre al prolungamento, nel mese di dicembre dovrebbero andare in onda almeno 4 nuovi appuntamenti ma questa volta in prima serata.

I prossimi appuntamenti con Liorni, grande protagonista in Rai

Senza dubbio la rete televisiva di Viale Mazzini considera il noto conduttore una punta di diamante e non a caso è il protagonsita di diversi format della rete. Oltre infatti al noto preserale, Liorni è al timone di un secondo progetto molto importante per la Rai.

#ReazioneACatena tornerà nel preserale di Rai 1 dal 5 giugno e proseguirà ininterrottamente fino al 17 dicembre. Inoltre, a dicembre sono previsti 4 appuntamenti speciali in prima serata.

Alla conduzione resta confermato Marco Liorni. (@GiusCandela su Dagospia) pic.twitter.com/V4TKvF71pK — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 8, 2023

In questa stagione televisiva è infatti tornato nelle vesti di padrone di casa del format Italia Sì in onda ogni sabato dalle 17 alle 18.45 circa. Anche in questa edizione i risultati si sono rivelati più che soddisfacenti e per questo motivo potrebbe tornare anche a partire dal prossimo mese di settembre e permettere quindi al noto conduttore di seguire due progetti contemporaneamente.