Ex Grande Fratello Vip rivela: “Solo 200 euro a settimana”, le condizioni in cui è costretto a vivere

Un noto ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato alcuni dettagli delle sue finanze e di come è costretto a gestire il suo denaro.

Un personaggio di spicco del Grande Fratello Vip sta facendo discutere in queste ore a causa di alcune sue recenti dichiarazioni. Nel dettaglio si tratta del noto chirurgo dei vip Giacomo Urtis che ha rivelato alcuni dettagli della sua vita ai microfoni del format Belve.

Noto ex concorrente del reality di casa Mediaset a cui ha preso parte per ben due volte, Urtis ha parlato della sua vita privata e del suo rapporto con Fabrizio Corona. Nel farlo ha però affrontato anche un tema inaspettato ossia quello delle sue finanze.

Il noto chirurgo non ha negato di avere delle importanti entrate ma allo stesso tempo ha rivelato di non avere un accesso diretto ai suoi conti ma di ricevere una cifra ogni settimana.

Grande Fratello Vip, la rivelazione di Giacomo Urtis: cosa fa per vivere

Giacomo Urtis è solito tenere informati tutti coloro che lo seguono di quello che accade tutti i giorni nella sua quotidianità. Video e foto che lo mostrano anche alle prese con il suo lavoro di chirurgo che lo mette spesso in contatto anche con volti noti della televisione. Nonostante questo però Urtis ha ammesso di non sapere mai davvero quanto guadagna e questo a causa del padre.

L’ex gieffino ha infatti rivelato: “Gestisce tutto mio padre. Lui mi dà una paghetta da 200 euro a settimana. Io vivo ancora con i miei genitori e mio padre è all’antica. Vuole gestire tutto lui, è fatto così, come il padre di Britney Spears”. Urtis ha poi sottolineato di non essere tirchio ma solo attento alle spese: “Ho una tessera punti del supermercato. Mi faccio regalare i buoni al supermercato per andare a comprare”.

Giacomo Urtis ed il retroscena sul Superenalotto, cosa fa ogni mese

Questa però non è a quanto pare la sua sola entrata in quanto Urtis ha una seconda abitudine ossia quella di giocare al Superenalotto. Come riportato da Fanpage, il noto chirurgo alla Fagnani ha rivelato di essersi affidato per molto tempo ad una fata in grado di suggerirgli i numeri da giocare.

Adesso invece è solito farlo da solo e questo gli permette di guadagnare cifre importanti: “Vinco ogni mese. L’ultima vincita il 21 febbraio, da 2.800 euro“. Una vera e propria entrata extra per lui che deve fare i conti con le “ristrettezze” decise dalla famiglia a cui si sente comunque e nonostante tutto molto legato.