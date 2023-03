Proposta indecente per Elisa Isoardi, ha un nuovo partner: nessuno se lo aspettava

Clamorosa indiscrezione su Elisa Isoardi che torna protagonista di una proposta indecente: avrà un nuovo compagno d’avventura.

Elisa Isoardi è stata per anni un volto storico della Rai e si è occupata di numerosi format di successo. Questo fino al 2018 quando la rete ha deciso di chiudere dopo una stagione il format Buono a Sapersi. Da quel momento in poi ha vestito i panni di concorrente prima durante Ballando con le Stelle e poi per l’Isola dei Famosi.

Alcuni mesi fa è poi tornata alla conduzione ed ancora in casa della rete televisiva di Viale Mazzini. Nel dettaglio la Isoardi è stata scelta per il format Vorrei dirti che in onda su Rai 2 la domenica pomeriggio. Una sfida complicata e che non ha per questo regalato grandi soddisfazioni.

Stando però ad alcune clamorose indiscrezioni, questo per lei potrebbe essere stato solo un inizio. Nonostante gli ascolti poco rassicuranti la rete sembra decisa ad affidarle un nuovo progetto.

Elisa Isoardi, pronto il ritorno su Rai 1: l’ultima indiscrezione

Attraverso le pagine del settimanale Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha fatto il punto sulle dinamiche interne la Rai e suoi possibili risvolti nel corso della prossima stagione. Secondo il noto giornalista dovrebbe tornare anche Elisa Isoardi come protagonista ed al timone di un format amatissimo della rete ossia Linea Verde in programma la domenica mattina.

A tal proposito ha sottolineato: “Sarebbe più che un’ipotesi la sua ricomparsa alla conduzione di Linea Verde al fianco dell’attuale protagonista Beppe Convertini. Ritroverebbe così la collocazione televisiva aderente alle sue aspettative e competenze”. Nessuna sostituzione quindi ma solo in coppia con il volto di casa Rai che al momento si occupa del noto format.

La frecciatina contro Elisa Isoardi, cosa si nasconde dietro questa scelta

Questa decisione da un lato lascia tutti stupiti visti gli ascolti fatti registrare da Vorrei dirti che. Lo stesso Alberto Dandolo si è soffermato sul motivo che potrebbe nascondersi dietro questa decisione della rete. Il giornalista è stato particolarmente tagliente sotto questo punto di vista in quanto ha sottolineato: “C’è lo zampino del segretario della Lega?“.

Il riferimento è a Matteo Salvini che per diversi anni è stato compagno della nota conduttrice. Senza dubbio una frecciatina al veleno a cui la conduttrice dovrà decidere se rispondere. Per quanto riguarda la decisione della Rai non resta che attendere i prossimi mesi e soprattutto il mese di giugno quando dovranno essere presentati i dettagli del palinsesto della prossima stagione televisiva.