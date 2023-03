“Il mio sesto senso non sbagliava”: giorni complicati per Claudia Dionigi, costretta a chiamare il medico

Claudia Dionigi ha deciso di rompere il silenzio e rivelare agli utenti social quanto accaduto in questi giorni con la bambina: come stanno adesso.

Questo è senza alcun dubbio uno dei momenti più belli per l’influencer Claudia Dionigi che da pochi mesi è diventata madre. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne poco prima di Natale ha infatti dato alla luce la sua primogenita, nata dalla sua storia d’amore con Lorenzo Riccardi.

La Dionigi, così come il suo compagno, sono soliti aggiornare tutti gli utenti social di quello che accade loro tutti i giorni e mostrano anche con gioia la piccola Maria Vittoria. In questi giorni però hanno pubblicato molte meno storie ed a quanto pare proprio per alcuni problemi di salute della bambina.

Attraverso alcune storie pubblicate sui social, l’ex corteggiatrice ha rivelato di essersi vista costretta a chiamare la pediatra che ha subito risolto l’enigma.

Claudia Dionigi, come sta Maria Vittoria: il responso della pediatra

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di rivelare quanto accaduto alla piccola Maria Vittoria in questi giorni: “La pediatra è appena andata via perché Maria Vittoria non stava bene in questi giorni. Il mio sesto senso da mamma non sbagliava e aveva mancanza di latte. Visto che non è cresciuta tanto di peso, il mio latte non le bastava più e siamo passati al latte artificiale“.

La Dionigi ha raccontato che lei preferirebbe poterle dare il suo latte ma allo stesso tempo ha sottolineato: “L’importante è pensare a lei, che cresca bene”. I prossimi mesi saranno quindi fondamentali: “Vediamo in questi giorni come vanno le cose per vedere se sono aumentati i grammi“. Nessun allarme quindi ma solo un piccolo problema che la coppia e la bambina dovranno gestire nei prossimi mesi.

La storia di Claudia e Lorenzo, da Uomini e Donne ad una vita insieme

Claudia e Lorenzo si sono visti per la prima volta nello studio di Uomini e Donne poco più di 4 anni fa. Il tronista ha poi scelto la corteggiatrice e da quel momento in poi i due non si sono mai lasciati. Dopo un primo periodo da pendolari, la coppia ha deciso di prendere casa insieme, prima in quel di Roma e poi a Milano.

Lo scorso mese di dicembre poi è nata la loro primogenita e la coppia non è mai stata così felice come adesso. I tre sono una famiglia serena e soprattutto molto unita, comprese le famiglie d’origine che in questi mesi sono state vicinissime ai neo genitori.