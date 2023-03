Grande Fratello Vip, esce dalla Casa e dice addio alla televisione: il motivo è incredibile

Dopo la decisione del pubblico di eliminarlo dalla casa del Grande Fratello Vip, l’ormai ex vippone è pronto a dire addio alla televisione.

In questa edizione del Grande Fratello Vip hanno fatto il loro ingresso in casa diversi volti noti della televisione. Per alcuni di loro questa esperienza si è rivelata essere particolarmente difficile mentre per altri si è trasformata in una svolta. In un caso in particolare invece ha permesso ad un ex gieffino di capire cosa vuole fare nella vita.

Un ex concorrente del noto reality guidato da Alfonso Signorini, dopo la decisione del pubblico di eliminarlo dalla casa sembra deciso a non accettare più impegni televisivi. Nel dettaglio si tratta del modello Luciano Punzo che sembra deciso a concentrare le sue forze su altri percorsi.

Lo conferma un suo recente movimento social che annuncia anche quali sono i suoi prossimi progetti lavorativi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta con esattezza.

Grande Fratello Vip, l’addio alla tv di Luciano Punzo: l’indizio social

In queste ore, Luciano Punzo ha deciso di condividere nelle sue storie Instagram un articolo di The Reading Monkey in cui viene fatta una rivelazione clamorosa sul futuro del modello. A quanto pare Punzo, dopo le recenti esperienze televisive, sembra deciso a spendere il suo tempo su nuovo fronti ed in particolare vuole impegnarsi nel mondo del cinema.

Secondo quanto si legge, Punzo avrebbe ricevuto una importante offerta da una casa di produzione e sembrerebbe essere deciso ad approfondire i suoi studi in merito per non farsi trovare impreparato. Per il modello si tratta di una decisione senza dubbio coraggiosa ma necessaria per permettergli di inseguire un sogno che in realtà coltiva sin da bambino e di cui ha parlato in più occasioni.

Luciano Punzo, la sua carriera in tv: due esperienze di successo

Prima di dire addio al mondo della televisione, il giovane modello ha comunque collezionato due occasioni molto importanti. La prima in occasione dell’ultimo appuntamento andato in onda con Temptation Island circa due anni fa. In quella occasione ha indossato i panni di tentatore ed ha conosciuto così Manuela Carriero a cui è stato legato fino allo scorso mese di settembre.

Di recente ha invece preso parte ad una complicata edizione del Grande Fratello Vip. La sua esperienza in casa è stata particolarmente breve ma gli ha permesso di farsi conoscere dal pubblico ed ha permesso ad altri suoi lati di venire allo scoperto.