“Gesto da squalifica?”: ex vippona prende le parti di Edoardo Donnamaria, scoppia il caos

Edoardo Donnamaria può contare su di una speciale amicizia fuori dalla casa: ecco chi ha preso le sue difese durante l’ultima puntata del GF Vip.

L’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip ha regalato al pubblico di Canale 5 un clamoroso colpo di scena. Dopo tutta una serie di richiami, la produzione del reality ha deciso di squalificare Edoardo Donnamaria. L’ormai ex gieffino si sarebbe più volte reso protagonista di comportamenti giudicati oltre i limiti.

Nel corso dell’ultimo appuntamento in diretta, Alfonso Signorini ha parlato di un gesto violento del gieffino contro Antonella Fiordelisi. Un gesto da condannare e che arriva dopo tutta una serie di richiami che Donnamaria a quanto pare non ha mai recepito.

La sua uscita di scena ha quindi fatto molto rumore ma qualcuno però ha scelto di schierarsi dalla sua parte attirandosi così non poche critiche.

Edoardo Donnamaria squalificato, ecco chi si è schierata dalla sua parte

Come mostrano le immagini che stanno facendo il giro dei social, il gesto costato la squalifica a Donnamaria sarebbe andato in scena in queste ore. Il noto volto di Forum avrebbe strappato con violenza un panino dalle mani della fidanzata Antonella Fiordelisi dopo che questa si era lamentata con lui di non volerlo con il pollo ma con il macinato. Una storia che sta facendo molto rumore ed anche per un dettaglio non da poco.

Subito dopo la squalifica di Donnamaria, la sua amica ed ex vippona Nicole Murgia ha pubblicato le immagini sul suo profilo Instagram e fatto notare: “Questo è il gesto che costa la squalifica ad Edo? Veramente?“. Secondo gli utenti dei social in realtà la squalifica è arrivata per un insieme di comportamenti di cui il gieffino si è reso protagonista in tutti questi mesi.

Nicole Murgia e Donnamaria, i social in fiamme: ipotesi clamorosa

Il gesto della Murgia ha però scatenato anche commenti durissimi sui social da parte di coloro che da tempo sospettano di un feeling speciale tra i due. Già in casa Edoardo e Nicole sono stati visti molto vicini e secondo gli utenti dei social adesso i due avranno modo di vedersi da soli e senza telecamere.

In molti hanno ipotizzato anche sviluppi clamorosi: “Tempo due puntate e Signorini sgancerà una bomba. Beccati insieme“. Un pensiero condiviso da molti ma bisognerà attendere i prossimi sviluppi e le prossime ore per capire se i due si vedranno davvero per dirsi delle cose senza essere controllati 24h su 24.