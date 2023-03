Elettra Lamborghini, il gesto shock contro la sorella Ginevra: clima sempre più teso

Continua il braccio di ferro tra la nota cantante Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra: l’ultimo gesto shock sui social.

Il rapporto tra i membri della famiglia Lamborghini continua ad animare il gossip soprattutto a causa di quanto sta accadendo tra Elettra e sua sorella. Nella casa del GF Vip, Ginevra ha rivelato di non parlare con la sorella da diversi anni e di non avere nemmeno preso parte al suo matrimonio.

L’ex gieffina ha aggiunto anche di non sapere il motivo dietro questa lite ma in questi mesi sono arrivate numerose indiscrezioni mai confermate. Questo però fino a qualche ora fa quando un gesto di Elettra sui social ha confermato una delle voci che da tempo sta facendo molto rumore.

Elettra Lamborghini non si trattiene, il gesto non passa inosservato

La cantante di origini bolognesi è nota per essere senza filtri e per dire sempre quello che pensa. A quanto pare questo avviene non solo a parole e durante le interviste ma anche sui social con gesti che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Anche di recente Elettra si è resa protagonista di un gesto clamoroso ossia un mi piace ad un tweet contro sua sorella Ginevra.

Nel tweet in questione si legge: “Materna come quella volta che ha chiuso in una stanza per ore al buio la sorella Elettra“. Questo mi piace, che la Lamborghini ha poi rimosso, conferma ben tre dettagli non da poco. Il primo rivela come la nota cantante abbia seguito e continui a farlo il percorso della sorella. Il secondo conferma come tra le due la situazione sia ancora particolarmente tesa. Infine, con questo gesto conferma un episodio che per settimane ha animato i social.

Il gesto di Elettra non lascia dubbi: cosa è accaduto tra le due

In questi mesi si è discusso molto dei motivi dietro la lite tra le due sorelle. Una prima ipotesi relativa alla carriera di Elettra che si sarebbe risentita per la decisione di Ginevra di tentare la stessa strada. La seconda ipotesi invece ha preso in considerazione un presunto fidanzato in comune.

Nessuna di queste versione è stata confermata ma le due dirette interessate hanno solo rivelato di alcuni gesti di alta tensione: dagli escrementi lanciati da Ginevra verso la macchina di Elettra alle ore trascorse da quest’ultima in una stanza buia a causa della sorella. Una situazione quindi destinata a non risolversi comunque in tempi brevi.