Isola dei Famosi, niente da fare per l’ex calciatore: bocciato due volte ai provini

L’ex calciatore amatissimo dagli utenti social non sarà nel cast della prossima edizione dell’Isola del Famosi: la conferma dopo la doppia bocciatura.

Il prossimo lunedì 17 aprile prenderà il via una nuova edizione dell’Isola dei Famosi che vedrà al timone ancora una volta la conduttrice Ilary Blasi. In questi giorni sono stati resi anche alcuni ulteriori dettagli e tra questi i nomi degli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi.

Nessuna novità invece per l’inviato che sarà ancora una volta Alvin in collegamento dall’Honduras. Questi farà da tramite tra la conduttrice in studio ed i naufraghi che sono invece stati scelti dalla produzione. Tra questi però non ci sarà uno dei nomi più attesi ossia quello di un noto ex calciatore.

Nel dettaglio si tratta di Lorenzo Amoruso che rispondendo ad alcune curiosità ha fatto il punto sulla sua vita sentimentale ma ha anche rivelato dei suoi provini per il noto reality.

Isola dei Famosi, Lorenzo Amoruso escluso dopo i provini: la sua versione

Alcuni mesi fa il nome di Lorenzo Amoruso è finito al centro del gossip a causa di una presunta crisi con la compagna storica Manila Nazzaro. I due sono stati anche accusati di aver inventato queste difficoltà per permettere al calciatore di prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. A distanza di mesi, l’ex calciatore è intervenuto sui social per fare il punto della situazione.

Nel rispondere alle curiosità dei suoi seguaci, Amoruso non solo ha confermato la fine della storia ma ha anche rivelato che non sarà in Honduras: “Non faccio parte del cast dell’Isola. Gli autori hanno fatto altre scelte ma non nego che ho fatto il provino sia nel periodo precovid che lo scorso dicembre. Evidentemente non sono idoneo per quello che loro desiderano”. Un doppio brutto colpo per l’ex calciatore che ha quindi visto sfumare anche questa grande opportunità.

Chi andrà all’Isola? Spunta la lista dei prossimi concorrenti

Effettivamente il nome dell’ex calciatore non è presente nella lista che circola ormai da diversi giorni ed in cui sarebbero stati indicati i nomi dei prossimi concorrenti del reality. Presente invece il profilo di Cristina Scuccia, così come quello di Alessandro Cecchi Paone e del compagno.

In Honduras a quanto pare faranno inoltre il loro arrivo le sorelle Enardu, Marco Predolin ed Helena Prestess. Nomi destinati a portare dello scompiglio sull’isola e magari scatenare anche alcune scoppiettanti dinamiche con cui attirare una fetta importante di pubblico.