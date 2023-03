Tina Cipollari incredula, proposta a sorpresa dietro le quinte: sul trono arriva proprio lei

L’opinionista Tina Cipollari potrebbe aver già conosciuto la nuova prossima tronista del dating show Uomini e Donne: ecco di chi si tratta.

Questa edizione di Uomini e Donne è ormai agli sgoccioli ed il finale è previsto per il prossimo mese di maggio quando tutti i protagonisti faranno le loro scelte. Il pubblico è quindi in attesa di scoprire i tronisti e le troniste con chi decideranno di lasciare il format.

A diversi mesi dalla fine, quel che appare certo è che a settembre ci sarà ancora spazio per il noto format di Maria De Filippi. Per questo motivo in molti stanno già pensando a chi saranno i prossimi protagonisti ed in realtà un indizio in tal senso potrebbe essere già arrivato.

Quanto accaduto in queste ore nello studio del noto dating show potrebbe infatti aprire le porte del format ad una vecchia conoscenza del pubblico.

Tina Cipollari, è accaduto tutto sotto i suoi occhi: la scelta in studio

Come riportato da Lorenzo Pugnaloni sui suoi social, in queste ore si è registrata una nuova puntata del dating show Uomini e Donne. Si tratta di un appuntamento molto importante in quanto il tronista Federico Nicotera ha fatto la sua scelta dopo ben sei mesi. Il protagonista del Trono Classico ha deciso di lasciare lo studio con Carola che ha subito accettato felice ed innamorata.

Questa storia ha però avuto un inevitabile risvolto negativo in quanto ha lasciato a bocca asciutta Alice ossia l’altra corteggiatrice del tronista. Stando alle anticipazioni, l’ormai ex corteggiatrice si è detta delusa ma allo stesso tempo ha sottolineato di meritare un grande amore. Un sogno che potrebbe realizzare molto presto e secondo gli utenti dei social questo potrebbe accadere nello studio dello stesso format.

Uomini e Donne, Alice prossima tronista: l’ipotesi clamorosa

Subito dopo la notizia della scelta di Federico, gli utenti e gli appassionati si sono riversati sui social per commentare quanto accaduto. In molti hanno sottolineato: “Ragazzi Alice sul trono per forza“, “E ora chi la sopporta Alice sul trono?”. Alcuni utenti la vedono quindi come la soluzione più ovvia a questa situazione, altri invece ne farebbero a meno ma tutti sono concordi sul fatto che accadrà presto.

Ragazzi Alice sul trono PER FORZA #uominiedonne — Sara Maganuco (@SaaraMaganuco) March 7, 2023

Senza dubbio la decisione di mettere Alice sul trono verrebbe accolta con gioia dai presenti in studio ed in particolare da Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due infatti non hanno mai nascosto di trovare la corteggiatrice sincera e dolce. Da sottolineare che la situazione andrà analizzata con attenzione visto che in passato Maria ha già presentato una proposta di lavoro alla ragazza.