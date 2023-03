Antonella Fiordelisi, dopo il GF vuole vederla: faccia a faccia con lui

Incontro fissato per Antonella Fiordelisi che dopo il Grande Fratello Vip deve parlare con lui: ecco cosa ha intenzione di dirle.

Antonella Fiordelisi sta facendo senza dubbio discutere in questa edizione del Grande Fratello Vip. In particolare in casa e fuori tiene banco la sua storia con Edoardo Donnamaria che appare ogni giorni più complicata. I due si trovano spesso a fare i conti con momenti difficili.

Fuori dalla casa si parla soprattutto del comportamento dello storico volto di Forum che secondo molti supera il limite nei modi e nelle parole quando si rivolge alla Fiordelisi. Un amore quindi che non convince tutti e tra questi vi è anche un amico della gieffina.

In una recente intervista, l’ex gieffino Alex Belli ha infatti parlato di questo rapporto ma soprattutto ha rivelato di voler parlare presto con Antonella e dirle cosa davvero pensa.

Antonella Fiordelisi, la storia con Edoardo vista da Alex Belli: le sue parole

Alex Belli è stato di recente ospite del format Casa Pipol ed ha fatto il punto su quanto accaduto nelle ultime settimane nella casa più spiata d’Italia. L’ex gieffino ha rivelato di vedere in finale sia Oriana Marzoli che Antonella Fiordelisi ossia le protagoniste indiscusse di questa edizione del noto reality. In un secondo momento si è però soffermato in particolare sulla spadaccina salentina che lui conosce bene.

Belli ha definito il suo rapporto con Edoardo Donnamaria come “un amore tossico“. Come se non bastasse, l’ex attore ha anche rivelato di volerla vedere quando sarà fuori dalla casa. Un incontro che ha intenzione di organizzare perché le vuole consigliare di lasciare subito Edoardo Donnamaria e di mettere fine quindi ad ogni possibile storia d’amore con lui. Una presa di posizione molto forte quella di Belli che ha quindi tutta l’intenzione di schierarsi dalla parte della sua amica.

Alex Belli e il rapporto con Antonella: cosa sappiamo

Una conferma quindi del rapporto che da tempo esiste tra l’ex gieffino e l’attuale inquilina della casa più spiata d’Italia. In realtà Belli ha parlato di Antonella già alcuni giorni fa ovvero quando attraverso i social ha chiesto a tutti di votarla in vista della finale.

I due si conoscono in realtà da diverso tempo e le prove non mancano. Antonella ha infatti preso parte anche all’ultima festa di compleanno di Delia Duran a Milano. In quella occasione era presente con lei anche Gianluca Benincasa che quindi Belli conosce molto bene ma di cui non ha ancora parlato.