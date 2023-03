Antonino Spinalbese, tutta la verità sul nuovo legame: “La sua purezza”

Antonino Spinalbese, finalmente rivela il rapporto con la sua nuova fiamma lasciando i fan senza parole: ecco cosa avrebbe detto

Ha conquistato l’attenzione di milioni di spettatori per la sua partecipazione in qualità di concorrente al reality più spiato d’Italia, il Grande Fratello Vip: stiamo parlando di lui, Antonino Spinalbese. La sua notorietà è dovuta alla reazione con la modella e conduttrice Belen Rodriguez e, oggi, pare che nella sua vita voglia provare a conoscere un’altra donna che gli ha rubato il cuore proprio nella casa del GF.

L’uomo ha lavorato per molto tempo in uno dei parrucchieri di punta di Milano, Aldo Coppola. Proprio lì ha avuto modo di conoscere molti personaggi di successo e instaurare un rapporto con loro, tanto da spingerlo a frequentare le loro feste o i loro eventi.

Quello che ha cambiato completamente la sua vita è stata la storia con una delle modelle più belle e apprezzate dal pubblico italiano, Belen Rodriguez. Insieme alla donna ha vissuto un amore profondo e vero durato poco ma che ha portato alla nascita della loro bellissima bimba chiamata Luna Marie.

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo,Antonino ha spiegato di avere un rapporto con Belen solo per il bene della piccola affermando: “Il rapporto è legato esclusivamente a mia figlia. Credo che siamo troppo innamorati di lei per comportarci in una maniera sbagliata. All’inizio ero un pò preoccupato nel mantenere un legame, ad oggi invece ho capito che le voglio bene e che insieme vogliamo bene alla nostra topolina. Più passa il tempo più il nostro rapporto va a migliorare”.

Antonino Spinalbese svela il rapporto con lei: ecco i dettagli

Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip dopo ben sei mesi, Antonino Spinalbese ospite del programma di Silvia Toffanin, Verissimo, è tornato a parlare del rapporto che lo vede “legato” alla sua nuova fiamma: si tratta di Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra Lamborghini che ha condiviso l’esperienza del Gf con l’uomo per pochissimo tempo.

In seguito alla sua eliminazione, l’uomo ha baciato in studio l’ereditiera e ha confessato ai microfoni della Toffanin di volerla conoscere al di fuori dai riflettori per quello che è davvero, andando oltre l’aspetto estetico.

Nel dettaglio, Antonino Spinalbese ha affermato: “Mi sono sempre fatto colpire o ingannare dal fascino estetico. Questo era un po’ il mio difetto, se vogliamo chiamarlo così. Ginevra è una bellissima ragazza, ma mi ha colpito la sua purezza. Vorrei riuscire a capire se smettendo di pensare all’estetica, io riesca a rendere un rapporto continuo e duraturo. Non sono ancora innamorato, adesso mi è un po’ difficile”.