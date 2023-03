Eros Ramazzotti esce allo scoperto, è scoppiato di nuovo l’amore: la foto non lascia dubbi

Novità interessanti per il cantante Eros Ramazzotti che potrebbe aver trovato di nuovo l’amore e proprio con lei: una foto non lascia dubbi.

Il nome di Eros Ramazzotti è in grado di infiammare ancora non solo il mondo della musica ma anche quello legato al gossip. Di recente il noto artista è tornato sul palco con la sua ex moglie Michelle Hunziker e con Aurora, la figlia nata dalla loro intensa ed importante storia d’amore.

Allo stesso tempo però e attraverso i suoi profili social, il noto artista ha voluto anche chiarire come stanno adesso le cose. Con una foto pubblicata proprio in queste ore, Eros ha finalmente fatto il punto sulla sua vita sentimentale e soprattutto ha presentato a tutti la sua nuova fiamma.

Eros Ramazzotti, chi è la sua nuova compagna: la foto che sta facendo il giro dei social

In questi giorni Eros è alle prese con il suo nuovo tour “Battito infinito” con tappe in giro per il mondo. I suoi brani continuano ad infiammare il pubblico e con ogni probabilità anche perché il cuore del cantante stesso da un pò di tempo è tornato a battere più forte e per una nuova donna. Il cantante ha parlato di lei anche in alcune recenti interviste ma nessuno aveva mai visto il suo volto o almeno fino a questo momento.

Eros infatti si è finalmente deciso ad uscire allo scoperto e su Instagram ha pubblicato una foto in cui bacia una donna. Una conferma del fatto quindi che nella sua vita c’è finalmente un nuovo amore. Il cantante però ha solo fatto qualche cenno a lei e pubblicato una foto. Di conseguenza chi sia non è ancora dato da sapere così come il nome che resta avvolto nel mistero. I più curiosi dovranno quindi attendere eventuali aggiornamenti per saperne di più in merito al nuovo amore di Eros.

Il momento di Eros, una vita piena d’amore

La vita di Eros in realtà in questo momento è a quanto pare piena di amore e non solo per questa nuova storia che sta vivendo. Il noto artista sta infatti anche per diventare nonno del suo primo nipotino che nascerà a breve. Aurora ha infatti rivelato attraverso i suoi social di essere entrata nel nono mese di gravidanza e di essere quindi ad un passo ormai dal parto.

Inoltre Eros ha nella sua vita anche altri due figli che sono in grado di regalargli grande gioia ossia Raffaella e Gabrio Tullio, nati invece dal suo secondo matrimonio con Marica Pellegrinelli da cui ci è separato nel 2019.