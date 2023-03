Uomini e Donne, dopo la crisi arriva il matrimonio per una storica coppia: un dettaglio non è passato inosservato

Crisi superata per una coppia nata nello studio del dating show Uomini e Donne e che in queste ore è convolata a nozze: spunta un dettaglio dolcissimo.

Nello studio del noto format Uomini e Donne sono nate tantissime coppie in questi anni. In alcuni casi ci sono stati poi dei problemi e le coppie hanno scelto di separarsi. Allo stesso tempo però alcuni di loro hanno creato delle vere e proprie famiglie e sono ancora più uniti che mai.

A tal proposito, anche in queste ore si sta formando una nuova famiglia e ancora una volta con protagonisti alcuni ex volti del programma. Giunge notizia infatti di un matrimonio molto speciale in Marocco tra Sonny Di Meo e Sarah Shaimi. La coppia ha scelto di convolare a nozze dopo una profonda crisi.

Come se non bastasse, da alcune foto ritrovate sui social, sembra che i due stiano anche per diventare genitori ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

Uomini e Donne, il matrimonio di Sarah e Sonny

La notizia del matrimonio dei due ex protagonisti del dating show è arrivata a gran sorpresa. Questo perché Sarah e Sonny solo pochi mesi fa hanno annunciato la fine della loro relazione. A quanto pare invece i due hanno poi fatto un ulteriore passo indietro e si sono ritrovati decidendo di suggellare la loro storia con un matrimonio molto particolare. I due si sono infatti uniti in matrimonio in Marocco ossia nel paese Natale della Shaimi.

Alcuni utenti social hanno trovato anche diverse foto del matrimonio e dei due sposi che da tradizione si sono più volti cambiati l’abito. Da questi scatti si evince però un dettaglio inaspettato e soprattutto particolare in quanto Sarah sembrerebbe essere proprio in dolce attesa. Un bambino che, se la notizia dovesse essere confermata, dovrebbe nascere in estate.

Sarah e Sonny sposi, il commento al veleno che non ti aspetti

In realtà la notizia di una presunta gravidanza della Shaimi era nell’aria da diversi giorni e tutto a causa di alcune dichiarazioni di Aurora Colombo. L’ex corteggiatrice di Luca Salatino è stata indicata da tutti come la presunta amante di Sonny sul finire della sua relazione con Sarah.

Una voce poi confermata dalla stessa Colombo che alla notizia del matrimonio dell’ex ha rivelato sui social: “Tutto imbarazzante e ridicolo. La dolce notizia poi la so da tempo perché è stata la causa della rottura tra me e Sonny“. Senza dubbio Aurora ha sentito il bisogno di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e chissà se i diretti interessati decideranno di rispondere o di godersi solo il momento.