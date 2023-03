Elisabetta Gregoraci, il ricordo doloroso: una ferita ancora aperta

Elisabetta Gregoraci e quella ferita ancora aperta che le causa ancora moltissima sofferenza e dolore: ecco cosa ha scritto

Una delle showgirl che lascia sempre il mondo dello spettacolo senza parole per via della sua straordinaria bellezza è proprio lei, Elisabetta Gregoraci. Nel corso della sua importante carriera, ha raggiunto risultati davvero straordinari, dimostrando il suo grande talento nella conduzione. Uno degli show di punta in cui è riuscita a riscuotere molto successo è stato Battiti Live. Nonostante tutto, però, la showgirl ha ancora una ferita aperta che ha deciso di esternare attraverso un lungo post su Instagram.

Sin dall’esordio nel mondo dello spettacolo, Elisabetta Gregoraci è riuscita a raggiungere un successo davvero straordinario con la partecipazione a Miss Italia e, successivamente, a varie fiction televisive: tra queste Il Mammo, Un medico in famiglia e le Ragazze di Piazza di Spagna.

A lasciare senza parole il pubblico è stata la relazione con Flavio Briatore, imprenditore multimilionario con cui ha avuto un figlio al quale è molto legata, Nathan Falco. Elisabetta è sempre stata una donna legata alle tradizioni e alla famiglia, in particolare a sua sorella Marzia con il quale ha intensificato il rapporto dopo la scomparsa di una delle persone a cui più teneva: sua mamma.

In occasione del compleanno della donna per cui Elisabetta teneva di più, la showgirl ha voluto esternare i suoi sentimenti in un lungo post su Instagram che ha emozionato particolarmente i fan.

Elisabetta Gregoraci e il ricordo doloroso: ecco la sua dichiarazione

La showgirl Elisabetta Gregoraci è sempre stata una donna umile, semplice e molto ambiziosa ma soprattutto legata ai valori della famiglia, elemento imprescindibile della sua vita. Uno dei dolori più grandi che ancora oggi Elisabetta porta dentro il suo cuore è la scomparsa di uno dei pilastri della sua vita, sua mamma.

La showgirl ha deciso di pubblicare una foto che le ritraeva insieme nel giorno del compleanno, il 4 marzo. Inoltre, ha allegato alla foto una lunga dedica davvero emozionante che ha lasciato tutti senza parole: ” Oggi è un giorno importante , sei nata tu, Il Mio Tutto. Mi manchi come l’ aria e spero, anzi ne sono sicura, che ti staranno festeggiando come meriti. I tuoi nipotini sono sempre più belli. Nathan e’ diventato un gigante, i primi approcci con le ragazzine, non lo riconosceresti.. Gabriel un bambino super sensibile, proprio come te ..e poi c’è la piccola peste, Ginevra, la donnina di casa !”.

Ha poi aggiunto: “Marzia una donna fortissima, le manchi molto e per noi rimane la piccola di casa.. poi c’è Papà, sei stata il grande amore della sua vita ! TI AMIAMO TANTO, sei stata la MAMMA MIGLIORE del MONDO ❤️ ! Sei il mio esempio, il mio punto di riferimento! Mi manchi Mamma! Ti amo tanto, Tua Eli”. I commenti sono stati davvero moltissimi, questo dimostra il cuore puro e grande di Elisabetta Gregoraci.