Soleil Sorge, il mistero su suo padre: un dettaglio ha dell’incredibile

Soleil Sorge ed il suo rapporto con il padre che nessuno ha mai visto: quali sono le uniche notizie note e il dettaglio che nessuno sembra aver dimenticato.

Nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, il pubblico ha imparato a conoscere anche Soleil Sorge. L’ex tronista si è messa in mostra non solo all’interno di alcune dinamiche molto forti ma anche per il suo carattere ed il suo non tirarsi mai indietro quanto arriva il momento di dire quello che pensa.

Il reality ha però permesso al pubblico di conoscere anche una parte più intima di lei e legata alla sua famiglia di origine. Tra le figure più importanti per lei vi è la madre Wendy Key che abbiamo visto spesso sui social ed in tv. La donna è anche arrivata nella casa più spiata d’Italia per una sorpresa e per incoraggiarla.

Soleil ha però un bellissimo rapporto anche con il padre che fa parte della sua vita in modo attivo anche se si mostra poco sui social. Vediamo quali sono le uniche notizie che abbiamo su di lui.

Soleil Sorge, cosa sappiamo sul padre: non vive in Italia

Soleil ha avuto una infanzia particolare in quanto ha trascorso i primi anni della sua vita a Los Angeles con i genitori. L’ex gieffina ha poi trascorso la sua giovinezza in Abruzzo e nella città natale di suo padre. Giovanissima si è poi ritrovata ad aver affrontare il divorzio dei genitori a cui, nonostante le tante difficoltà, è comunque rimasta profondamente legata. Del rapporto con la madre sappiamo qualcosa di più, del padre molto meno.

Questo anche perché l’uomo in realtà non vive in Italia bensì a Santo Domingo. Da alcune indiscrezioni sappiamo però che sa tutto della vita di sua figlia e che ha conosciuto anche due dei suoi fidanzati. A quanto pare ci sarebbero state le presentazioni ufficiali sia con Jeremias Rodriguez che con Gianmaria Antinolfi e proprio questi ha rivelato un dettaglio sul rapporto di Soleil con il padre.

Soleil e il padre, la rivelazione di Gianmaria al GF Vip

Del padre della Sorge abbiamo sentito parlare però due volte anche al Grande Fratello Vip. Il primo a tirare fuori l’argomento è stato Gianmaria Antinolfi, ex fidanzato dell’influencer. In occasione di un confronto con Miriana Trevisan, questi ha raccontato del rifiuto da parte del padre di vivere con la figlia a causa del disordine.

Parole che in quella occasione hanno ferito e non poco Soleil che poi nella casa ha ricevuto anche una lettera da parte del padre. Un messaggio ricco di amore con l’uomo che le ha rivelato di seguirla e supportarla anche a distanza. Una conferma di come il clima tra i due sia sereno nonostante tutto.