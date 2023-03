“Nemmeno in tv”: Attilio Romita messo all’angolo, il divieto è categorico

Attilio Romita ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita privata e di un divieto categorico arrivato ai suoi danni: scopriamo di cosa si tratta.

La decisione di prendere parte al Grande Fratello Vip per il giornalista Attilio Romita non si è rivelata essere semplice. Lo storico mezzo busto del TG1 ha rivelato di aver avuto numerosi pareri contrari ed in particolare da parte della figlia e della compagna Mimma.

Quest’ultima ha poi deciso di sostenerlo fino però al periodo precedente il Natale quando si è dichiarata particolarmente delusa. La donna non ha infatti apprezzato il rapporto che il compagno ha instaurato con Sarah Altobello ed alcuni suoi commenti sulla bellezza della showgirl.

Una volta tornato a casa, Attilio ha raccontato di aver avuto un confronto con lei ed ha anche rivelato di una specifica richiesta arrivata dalla donna.

Attilio Romita, la richiesta di Mimma: non dovrà farlo mai più

Il noto giornalista ed ormai ex gieffino ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SuperGuidaTv. Interrogato sul suo rapporto con la compagna Mimma, questi ha rivelato: “Ho riconquistato la fiducia della mia compagna e probabilmente entro la fine dell’anno ci sposeremo. La condizione è di non vedere più la Altobello, nemmeno in tv. Devo escludere ogni contatto con lei“.

Durante l’intervista, Romita ha anche aggiunto di aver ritrovato una Mimma distrutta non solo per quanto visto in tv ma anche per i tanti commenti negativi da cui lei stessa è stata travolta. Il giornalista ha però voluto sottolineare anche un ulteriore dettaglio riguardo il suo legame con la sua ex compagna di gioco: “Lei ha voglia di credermi anche perché con Sarah davvero non è successo nulla“.

Attilio e il rapporto con Sarah, l’ultimo atto in diretta

In casa tra Romita e la Altobello non è effettivamente accaduto nulla se non sguardi e battute anche a sfondo erotico. Da sottolineare che però non sono mai andati oltre ed anzi ad un certo punto del loro percorso, qualcosa si è anche incrinato a causa di alcune battute da camerata proprio su Sarah.

La situazione è poi drasticamente peggiorata quando il giornalista ha lasciato la casa più spiata d’Italia. In diretta e dallo studio, Romita ha infatti invitato Sarah a non riportare cose false su di lui come il bigliettino che il giornalista le avrebbe lasciato e che si è rivelato essere una semplice etichetta col suo nome. Adesso che anche la showgirl ha lasciato la casa, le cose non sembrerebbero destinate a migliorare.