Antonino Spinalbese e il rapporto con Belen, come ha reagito alla notizia del suo ingresso in Casa: tutta la verità

Antonino Spinalbese ha parlato di come stanno le cose oggi con Belen Rodriguez ed ha finalmente detto la verità su come sono andate le cose al suo ingresso al GF Vip.

Questa edizione del Grande Fratello Vip ha regalato alcuni colpi di scena al pubblico e tra questi degli ingressi inaspettati. Uno di questi è senza dubbio quello di Antonino Spinalbese. L’ex parrucchiere è finito subito sulla lista di Alfonso Signorini ma la risposta positiva non è arrivata in tempi brevi.

Secondo numerose voci, Spinalbese ha preso tempo prima di rispondere a causa del suo rapporto con la showgirl Belen Rodriguez. A quanto pare, la conduttrice ha per diverso tempo ostacolato l’ingresso del suo ex compagno nella casa più spiata d’Italia.

Ad ormai diversi mesi però dal suo ingresso in casa, proprio Antonino ha deciso di fare luce sulla questione e spiegare come sono andate davvero le cose.

Antonino Spinalbese, la verità su Belen: come sono andate le cose prima del GF

Come riportato da Biccy, l’ormai ex gieffino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del format Verissimo. Tra i tanti argomenti affrontati anche il suo rapporto con Belen e la fine della loro storia. L’ex parrucchiere ha ammesso di averla amata tanto e di non essersi pentito di nulla ma soprattutto ha rivelato il motivo dietro la loro rottura: “Quando il malessere fisico ha determinato i miei umori, si è rotto il nostro legame“.

L’ex gieffino ha finalmente affrontato anche un secondo argomento molto caldo ossia la reazione di Belen alla notizia del suo ingresso nella casa del GF Vip. A tal proposito ha rivelato: “Se ho chiesto il suo parere? Il mio era più un avviso. Non era contentissima, forse era preoccupata per il distacco dalla bambina. Poi era preoccupata per il fatto che una parola o un discorso possono essere fraintesi“.

Antonino e il rapporto con Belen, confessione inaspettata

Belen non avrebbe quindi imposto nessun veto sulla sua partecipazione ma solo palesato alcuni suoi timori. Dopotutto tra i due a quanto pare la situazione non è poi così tesa. Spinalbese ha infatti aggiunto: “Abbiamo un rapporto legato esclusivamente a nostra figlia. Siamo troppo innamorati di lei per comportarci in maniera sbagliata. Io ho capito di volerle bene e il nostro rapporto migliorerà”.

Antonino non si è quindi mai pentito del suo legame con Belen anche perché dalla loro storia è nata Luna Marì che lui ama tantissimo. Una bambina che senza dubbio li terrà legati per sempre ed entrambi sembrano intenzionati a fare di tutto per farla crescere nel modo più sereno possibile.