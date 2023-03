Stefano Bettarini, la frecciatina pungente: messaggio al veleno

Stefano Bettarini e la confessione pungente che lascia esterrefatto il pubblico: ecco cosa avrebbe detto, i dettagli

La sua bellezza e il suo talento dal punto di vista calcistico lo ha reso uno dei personaggi televisivi più influenti nel mondo dello spettacolo: parliamo di lui, Stefano Bettarini. In molti associano il volto di Bettarini a quello di Simona Ventura, in quanto egli è stato suo marito. Di recente, Stefano ha preso parte al reality Grande Fratello Vip e, proprio sul programma ha lanciato una frecciatina sul web che non è passata innoservata ai fan.

Il mondo calcistico gli ha regalato il giusto successo, in quanto per anni ha mostrato la sua professionalità e il suo grande talento. Successivamente, decide di approdare nel mondo televisivo partecipando al programma La Talpa, dove successivamente si susseguono Temptation Island, L’Isola dei famosi e il famoso programma Grande Fratello Vip edizione 2016.

Il programma, ancora oggi condotto da Alfonso Signorini continua a far discutere il mondo del web e del gossip, per via di alcuni atteggiamenti che sono sempre stati considerati fuori da ogni norma educativa. Di recente, dopo le urla, le parolacce e le volgarità criticate ampiamente da Pier Silvio Berlusconi che ha minacciato di chiudere la trasmissioni, il conduttore ha voluto fare un enorme ramanzina.

Tale ramanzina, però, non è passata inosservata agli orecchie di chi, ha già partecipato al programma e conosce, di conseguenza, i meccanismi. Stefano Bettarini è uno di quelli che, ascoltando le parole in diretta del conduttore non ha fatto altro che condividere un messaggio enigmatico che ha lasciato senza parole il pubblico e i fan dell’uomo e del programma.

Stefano Bettarini e la frecciatina che ha colpito il pubblico

L’ex calciatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini, ascoltando le parole del conduttore Alfonso Signorini che dopo le vicissitudini analizzate dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, ha colto la palla al balzo per rimproverare i concorrenti, ha detto la sua. La frecciatina di Stefano Bettarini, arrivata tramite una Instagram Stories è stata pubblicata mentre andava in onda il reality.

Nella Stories vi è raffigurato un uomo che si china in avanti e, in aggiunta, anche un messaggio al veleno. Si legge: “C’è differenza tra un inchino ed un piegarsi a 90°. La legge del taglione“.

Non è ben chiaro se la frecciatina sia rivolta proprio ad Alfonso Signorini, anche se i precedenti lo lascerebbero intendere. Infatti, l’ex calciatore fu squalificato dalla Casa per aver pronunciato una bestemmia. Bettarini non ha mai accettato questa decisione e negli anni ha più volte attaccato il conduttore per non aver utilizzato due pesi e due misure.