Alfonso Signorini da solo in studio: “Hanno tagliato il budget” | Situazione disastrosa

Il conduttore Alfonso Signorini deve fare i conti con alcuni cambiamenti in vista dei prossimi appuntamenti con il Grande Fratello Vip.

Settimana complicata per Alfonso Signorini che si è ritrovato a dover fare i conti con alcuni cambiamenti in vista del proseguo del Grande Fratello Vip. L’amministratore delegato della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi sembrerebbe essere infatti sul piede di guerra contro i gieffini e il conduttore stesso.

Signorini nel corso dell’ultima puntata andata in onda con il reality ha anche ammonito i concorrenti a cambiare comportamento. Come se non bastasse, l’opinionista Sonia Bruganelli ha chiesto scusa in diretta ad alcuni dei concorrenti per i toni utilizzati.

Da sottolineare però che vi è un ulteriore dettaglio che non è passato inosservato ed è l’assenza in studio di tutti gli eliminati. Una decisione che a quanto pare è destinata a ripetersi anche nel corso delle prossime puntate.

Alfonso Signorini, taglio netto nello studio: un dettaglio lo conferma

Durante l’ultima puntata del reality andata in onda in prima serata, il pubblico si è ritrovato a dover fare i conti con una importante novità. Sui social hanno subito sottolineato la presenza in studio di soli tre eliminati ossia Ginevra Lamborghini, Wilma Goich e Antonino Spinalbese. Un numero esiguo se paragonato agli appuntamenti precedenti in cui erano presenti almeno una decina di fuoriusciti.

Un situazione su cui si è soffermata Giulia Salemi che presente in studio come di consueto ha rivelato che da questo momento in poi andrà sempre così. La produzione ha deciso che da questo momento in poi in studio vi saranno solo dai tre ai quattro eliminati. Una decisione che arriva all’improvviso ma che secondo gli utenti dei social potrebbe essere associata all’ultima sfuriata di Pier Silvio Berlusconi.

GF Vip, eliminati assenti in studio: l’ipotesi dei social

Alcuni giorni fa e attraverso i suoi canali social, Signorini ha chiarito che non ci sono grandi nomi nella casa più spiata d’Italia a causa dei pochi soldi a disposizione. Adesso, secondo gli utenti dei social, questo dettaglio avrebbe spinto la produzione a tagliare anche gli eliminati perché costano troppo: “Ma Piersilvio ha tagliato il budget per gli eliminati? Visto che non ci sono in studio“.

Ma Piersilvio ha tagliato il budget per gli eliminati? Visto che non ci sono in studio #gfvip #donnalisi — bimba del Donnamaria papà (@Jessicaworld22) March 7, 2023

Secondo i telespettatori si tratta quindi di una decisione il cui obiettivo è quello di ridimensionare il GF Vip e ridurre il rischio di siparietti trash come accaduto in passato in studio. Al pubblico non resta che attendere i prossimi appuntamenti per capire come andranno a finire le cose.