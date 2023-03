“Ha lanciato un bicchiere”: Luca Onestini mette nei guai il GF, hanno cancellato le immagini

Autori del GF Vip nei guai dopo l’ultima clamorosa confessione di Luca Onestini che ha portato alla luce un episodio che ha lasciato tutti senza parole.

Gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip non sono stati semplici e non solo per i concorrenti. L’intero format è infatti a quanto pare finito nel mirino dei vertici Mediaset sul piede di guerra e con Pier Silvio Berlusconi che avrebbe a quanto pare chiesto un deciso cambio di marcia.

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda anche il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto sia ai presenti in studio che in casa di abbassare i toni. Secondo il pubblico, questa mossa ha avuto come risultato una puntata più tranquilla e con toni più pacati.

A quanto pare e stando però alle parole di Luca Onestini, la produzione potrebbe aver anche nascosto le immagini di una scena che avrebbe superato tutti i limiti.

Luca Onestini, episodio shock in casa: hanno insabbiato tutto

Durante l’ultima puntata del noto reality andata in onda, il conduttore ha affrontato alcuni temi caldi con dei toni però senza dubbio molto più pacati. In particolare, anche la lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è stata affrontata con grande calma e questo ha colpito in modo particolare Onestini. Il noto influencer si è anche lasciato andare ad un commento inaspettato dopo la puntata.

Come riferiscono alcuni utenti, dopo la puntata parlando con Davide Donadei ha infatti rivelato: “Non hanno fatto vedere neanche la sbroccata clamorosa tra Daniele e Oriana. Quella era forte. Ha lanciato un bicchiere“. L’ex tronista ha dal canto suo sottolineato come non sia stato mostrato nemmeno il presunto confessionale tra uno degli autori e Daniele ed in cui questi sottolineava di stare con la Marzoli solo per non passare da cattivo.

GF Vip, pubblico sospettoso: cosa sta succedendo dietro le quinte

Questa rivelazione di Luca ha stupito coloro che in quel momento erano collegati. In passato infatti molti concorrenti sono stati squalificati per gesti violenti e tra questi proprio il lancio di un bicchiere. Secondo alcuni telespettatori, la scelta potrebbe essere stata fatta in linea con la richiesta di Berlusconi.

Luca: Ieri non hanno fatto vedere neanche la sbroccata clamorosa tra Daniele e Oriana. Quella era forte. Ha lanciato un bicchiere.. Davide: Ma anche il discorso confessionale che Oriana ha sentito perché se è vero… #oriele #Gintonic #GFvip #incorvassi #denzzzers #nikiters — maria56 (@maria5607118541) March 7, 2023

Altri utenti dei social hanno invece trovato la scelta sospetta e fatta per proteggere qualcuno. Senza dubbio i concorrenti in casa e il pubblico si aspettavano di vedere qualcosa di diverso nel corso dell’ultima puntata. Non resta che attendere la messa in onda delle prossime per capire in che modo decideranno di portare avanti il programma.