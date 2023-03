Tananai, sul taxi succede il finimondo: un vero disastro

Cosa è successo sul taxi al cantante Tananai? Una cosa davvero incredibile che ha raccontato lui stesso

Alberto Cotta Ramusino è il suo vero nome, ma tutti lo conosciamo coma Tananai. Giovane cantante, inizia la sua carriera nel 2017 cantando in inglese e pubblicando il suo primo album di musica elettronica. Arrivano poi diversi singoli in italiano, la collaborazione con Fedez e il vero successo al Festival di Sanremo nel 2022 dove, piazzandosi in ottima posizione tra le giovani proposte, riesce ad esibirsi tra i big.

Torna a calcare il prestigioso palco dell’Ariston nel 2023, e come riporta il settimanale Oggi ha raccontato in proposito: “Questo palco è imprevedibile, ho fatto pace con questa presa di coscienza. La canzone che porto, Tango, parla di un amore a distanza e sono contento di essere riuscito a raccontarlo”.

Aggiunge che in un anno sono cambiate tante cose: “Sono maturato, ho fatto tanta esperienza di concerti, al di là della spontaneità ci dev’essere un’etica del lavoro e serietà che l’anno scorso non avevo. Sono più consapevole. Una volta che ti arrivano le cose, ci vuole poco a perderle e non voglio che accada”.

Una nuova vita

Tananai ci tiene a sottolineare questo cambiamento avvenuto nel corso del tempo; infatti anche a EditorialeDomani racconta: “Ho studiato canto. E al di là della leggerezza con cui si fanno le cose, ho capito che bisogna prepararsi, essere seri e professionali. Non avevo mai usato l’in-ear. Ho anche smesso di fumare, prima fumavo 40 sigarette al giorno”.

Una nuova vita, insomma, e aggiunge: “Non ero concentrato. Diffido sempre dei rocker che non bevono e non fumano. Io ora sono così. Nuoto, faccio un po’ di corsa, mangio meglio. Ho anni di cose da recuperare. Mi dà molte energie, sono attivo, mi godo più il momento. Poi adesso è così… non è che ho smesso di vivere“.

Tananai e il taxi

Recentemente è diventato virale un video che Tananai ha girato mentre si trovava a bordo di un taxi. In radio passa Tango, la canzone che ha portato a Sanremo, e inizia così un surreale dialogo con il tassista che non avendolo riconosciuto, gli chiede se gli piace il pezzo e se ha seguito il Festival. Tra domande e risposte, alla fine il cantante confessa di essere stato a Sanremo e pronuncia il suo nome, riempiendo di stupore l’uomo che gli fa “sei quello? “

A discolpa del tassista possiamo dire che nell’abitacolo dell’auto è buio e quindi è difficile distinguere i tratti, e sicuramente nessuno si aspetta di trovarsi faccia a faccia con un personaggio famoso. Ma Tananai non se l’è presa, anzi, si è molto divertito.