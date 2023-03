Flavio Insinna, conoscete la moglie? Ecco chi è

Chi è la moglie di Flavio Insinna, storico conduttore di Affari tuoi? Forse non tutti sanno che l’abbiamo già vista in tv

Flavio Insinna è il simpatico conduttore alla guida di Affari Tuoi per diversi anni, passato poi a L’Eredità. Dai modi sempre ironici e il sorriso sbarazzino, è molto apprezzato anche dal pubblico femminile per il suo innegabile fascino.

Flavio è anche attore, lo abbiamo visto in diverse edizioni dell’amatissimo Don Matteo, ma anche nella sitcom Cotti e mangiati, nelle serie Padre Pio, Ho sposato uno sbirro e perfino in molti film come Il professor Cenerentolo, accanto al simpatico Leonardo Pieraccioni. Una vita sotto le telecamere, come sotto le telecamere è nato il suo amore. Scopriamo insieme di chi si tratta.

L’amore di Flavio Insinna

Flavio Insinna ha conosciuto la sua attuale compagna proprio mentre si trovava alla guida di Affari tuoi, nel 2016. Si tratta di Adriana Riccio, e ha partecipato rappresentando il Veneto. L’amore tra i due è nato così, per un colpo di fulmine, e prosegue ancora oggi.

Istruttrice di taekwondo, 45 anni, una lunga chioma riccioluta e sorriso aperto, della donna cha ha fatto perdere la testa al conduttore non si hanno molte altre notizie. Per circa un anno i due hanno preferito tenere nascosta la loro relazione, per evitare che Adriana fosse sommersa dal gossip, poi sono venuti allo scoperto.

I due vivono assieme ma al momento di matrimonio non se ne parla. Qualche tempo fa Flavio ha speso per lei delle parole d’amore davvero emozionanti: “È una donna che ti dà una forza che non so definire. Quando parte e va a trovare i suoi genitori al nord, la casa si spegne. Ma tutto si spegne davvero: il giardino diventa triste, le cose colorate che abbiamo in casa diventano cupe e buie. E quando torna tutto si illumina di nuovo. Irradia una cosa che solo lei ha, irradia una luce”.

La paternità

E se non si parla di matrimonio, anche i figli sono fuori questione. È stato lo stesso Flavio Insinna a decidere di non averne, ha spiegato al Corriere: “Sarei un padre troppo poco presente. Solo per questo. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori sempre accanto a me, nonostante all’inizio non accettassero la mia carriera di attore. Però mamma fece da paciera: andava da papà e metteva una buona parola, poi veniva da me e faceva lo stesso. Temo che non sarei all’altezza. È stata una decisione istintiva, quasi animalesca: avendo avuto una famiglia fantastica non volevo costruirne una ‘monca’ con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono”.

Questo non influisce sull’amore che sia lui che Adriana provano, anzi, anche il suo modo di amare è mutato nel tempo, confessa: “Oggi ascolto di più. Dedico più tempo alla persona che amo. Tolgo qualcosa al lavoro, cosa che prima mi riusciva difficilissimo. Chiedo scusa a chi non è stato amato abbastanza da me”.