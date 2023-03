“La fame non la spaventa”: pronta per l’Isola dei Famosi, clima già infuocato

Tutto pronto o quasi per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi con una concorrente già pronta a tutto pur di vincere: la clamorosa indiscrezione.

Il prossimo lunedì 17 aprile prenderà il via una nuova scoppiettante edizione dell’Isola dei Famosi. Tra le certezze vi è non solo la data di messa in onda ma anche il nome della padrona di casa che sarà ancora una volta Ilary Blasi. Inoltre è data per certa anche la presenza di Vladimir Luxuria come opinionista.

Tra le novità vi è invece il nome del conduttore Enrico Papi che dovrebbe sedere in studio in qualità di opinionista al posto di Nicola Savino. Bisognerà invece attendere anche per sapere se Alvin sarà ancora l’inviato in Honduras con Paolo Ciavarro e Filippi Bisciglia come alternative.

Inoltre, c’è ancora da attendere per scoprire chi saranno i naufraghi anche se alcune indiscrezioni sono già arrivate e tra queste vi è anche quella relativa a Cristina Scuccia.

Isola dei Famosi, anche Cristina Scuccia tra i naufraghi: l’indiscrezione

Il nome di Cristina Scuccia è sulla bocca di tutti da diverse settimane soprattutto per la sua decisione di prendere parte al noto reality. A tal proposito il settimanale DiPiù ha voluto approfondire la questione rivelando come l’ormai ex suora si sta preparando per questa esperienza. Nel dettaglio si legge: “Si sta già preparando per questa sfida, è carica e non teme nulla“.

A quanto pare la prossima nuova naufraga del noto reality non ha paura nemmeno della carenza di cibo: “La fame non la spaventa perché per anni, proprio quando era suora, ha fatto la missionaria“. La Scuccia in passato si è quindi già ritrovata a dover fare i conti con il poco cibo e questa potrebbe essere una sua arma vincente nei confronti invece di coloro che saranno i suoi prossimi avversari nel gioco.

Cristina Scuccia all’Isola, infuria la polemica

La sua partecipazione al noto reality di casa Mediaset non si è però rivelata essere una notizia positiva per tutti. In molti sui social hanno contestato questa decisione ma soprattutto per quanto riguarda Cristina. Il suo nome è infatti noto al pubblico per la sua recente decisione di lasciare gli abiti da suora per tornare alla vita di tutti i giorni.

Secondo una nutrita fetta di pubblico questo non dovrebbe voler dire entrare subito nel cast di un reality. A quanto pare però lei ci sarà e dovrà quindi confrontarsi anche con l’opinione del pubblico e magari provare a convincere tutti raccontando nei dettagli la sua particolare storia.