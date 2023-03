Samantha De Grenet, la confessione è da brivido: momenti di terrore

Samantha De Grenet ha fatto una confessione da davvero da brividi in diretta televisiva che ha sconvolto i fan: ecco cosa ha detto

Una delle showgirl che ha incantato il mondo dello spettacolo per la sua straordinaria bellezza e naturalezza è lei, Samantha De Grenet. Il successo della donna arriva agli inizi degli anni Novanta e piano piano si afferma con la vittoria del concorso di bellezza Fotomodella dell’anno. Nonostante il successo che ha saputo conquistare la donna, di recente in una intervista ha fatto una confessione davvero da brivido che ha sconvolto i fan.

La bellezza di Samantha De Grenet è stata per anni il biglietto da visita che l’ha resa molto apprezzata dal pubblico. Grazie alla sua professionalità, nel 1992 Samantha per la prima volta calca le porte del mondo dello spettacolo nel noto show di Adriano Celentano, Svalutation. A questa se ne aggiungono molte altre fino ad arrivare a quella di opinionista in diversi programmi come Verissimo, Satyricon, Festa italiana, L’Italia sul 2, Le amiche del sabato, Domenica Cinque, Unomattina, Porta a porta, L’Arena.

Samantha è sempre stata una donna leale e si è sempre complimentata con chi, come lei, ha lavorato tanto per ottenere e fare buona impressione al pubblico. Tutto ciò è accaduto, ad esempio, a Storie Italiane; Samantha si è complimentata molto con Eleonora Daniele per l’operato ,facendole dei sinceri complimenti.

Durante la sua ospitata nel programma della Daniele, in diretta televisiva si è parlato di un episodio di cronaca a cui Samantha si è voluta ricollegare confessando ciò che è successo a lei e alla sua famiglia e sconvolgendo, allo stesso tempo, il pubblico.

La confessione di Samantha De Grenet in diretta tv

La showgirl e opinionista, Samantha De Grenet, ospite al programma Storie Italiane ha voluto commentare l’assurda vicenda avvenuta alcuni giorni fa in provincia di Mantova, nel quale una ragazza di soli tredici anni è stata ferita con delle forbici da alcune coetanee. Questa storia testimonia come tra i giovani la violenza è ormai a portata di mano.

La donna ha risposto alla domanda della Daniele in cui le chiedeva se suo figlio fosse stato vittima di episodi simili o di furti di vario genere e la De Grenet ha prontamente risposto: “A Brando (che ha quasi 18 anni, ndr.) è capitato un piccolo episodio in discoteca, gli è caduto il portafogli e hanno cercato di portarglielo via, ma per fortuna il buttafuori è intervenuto entrando nella discussione”.

Ha poi aggiunto: “per fortuna non è accaduto nulla di grave”. Tornando a parlare dell’episodio della ragazzina di Mantova, ha commentato: “Comunque, la mia vicinanza va alle famiglie, sono tre famiglie sconvolte anche se con un peso diverso” .