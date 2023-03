Carlotta Mantovan, dopo la morte di Frizzi ecco cosa fa: ha cambiato vita completamente

La vedova del compianto Fabrizio Frizzi torna a sorridere. Cosa fa oggi Carlotta Mantovan? Ha cambiato completamente vita

Tutti ricorderanno come è iniziata la storia tra Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan. È il 2001, il conduttore vive un’intensa storia d’amore con la collega Rita Dalla Chiesa quando, 43enne, conosce la giovane Carlotta che di anni ne ha appena 19 e partecipa a Miss Italia.

Segue un anno dopo la rottura con la Dalla Chiesa e iniziano le polemiche sulla forte differenza d’età tra la neo coppia, di cui Frizzi dirà: “E’ iniziata con molti commenti negativi, perché io ero più grande di lei. Ma quando ami vai avanti, no? Mica ti fermi perché gli altri parlano?”. Del resto, anche con Rita, sposata nel 1992, erano sorte polemiche per i dieci anni di più della donna.

Così nel 2014 Fabrizio e Carlotta diventano marito e moglie; un anno prima dal loro amore è nata Stella. Purtroppo la loro felicità ha vita breve e nel 2018 lui si spegne dopo una malattia durata alcuni mesi. Tutti lo piangono, tutti coloro che lo hanno conosciuto e vissuto in qualche modo. Ma oggi Carlotta sembra essere tornata a sorridere.

La nuova vita di Carlotta Mantovan

Oggi Carlotta Mantovan non solo si è ritirata dal mondo dello spettacolo ma si è anche allontanata dall’Italia. Vive infatti nel sud della Francia, per consentire a sua figlia Stella di crescere lontana dal gossip che inevitabilmente le sarebbe gravitato intorno negli anni.

In una lunga intervista al Corriere ha confessato: “Non è stata una scelta facile e non l’ho presa in maniera improvvisa e radicale. Non ho detto ‘Ora vado via’, ci ho riflettuto a lungo. Dovevo prendermi cura di Stella e di me stessa, avevo bisogno di fare una pausa dalla mia vita a Roma e immergermi nella natura. Oggi sto bene e sono pronta a tornare, questo cammino mi ha fortificata. Stella è una bambina fantastica, lei si trova bene tanto in Francia come in Italia”.

In una rara apparizione a Verissimo invece ha raccontato di quanto senta la mancanza del marito, e di come oggi provi a tenerne vivo il ricordo: “Stella è il motore che accende la mia vita e le racconto sempre di suo papà. A volte ricevo dei segnali, mi sembra di sentirlo quando vedo un fiore giallo, una coccinella gialla, o qualsiasi altra cosa del suo colore preferito”.

Ha ripreso in mano le redini della sua vita, Carlotta Mantovan, e nonostante gli inevitabili momenti di sconforto va avanti anche per sua figlia, dice a Silvia Toffanin: “Cerco di vivere appieno, di andare avanti con positività. So che in questa trasmissione piangono tutti, ma io non voglio farlo. Ci tengo, per Stella. Voglio essere una mamma forte, un’ancora di salvezza e di protezione per mia figlia”.