Uomini e Donne, lascia lo studio e finisce in tribunale: accuse gravissime

Un volto noto ed amatissimo di Uomini e Donne deve recarsi subito in tribunale per rispondere di alcune gravissime accuse ai suoi danni.

Il dating show Uomini e Donne è a quanto pare in grado di regalare clamorosi colpi di scena anche fuori dallo studio. Inoltre non sono solo i protagonisti attuali a scatenare clamorose polemiche ma anche coloro che hanno abbandonato il programma.

A tal proposito in queste ore è emersa una clamorosa indiscrezione che in poco tempo ha lasciato tutti senza parole. Coinvolta in questa storia anche una nota ex corteggiatrice ed ex tronista del programma ossia Federica Aversano che per due stagioni si è seduta al centro dello studio.

La Aversano a quanto pare è finita al centro di alcune gravissime accuse da parte del suo ex compagno e adesso dovrà risponderne in tribunale.

Uomini e Donne, il caso di Federica Aversano: di corsa in tribunale

Federica Aversano nello studio del noto format ha poche volte parlato del suo privato e della sua storia finita con il padre di suo figlio. Un piccolo accenno è arrivato quando ha deciso di lasciare il programma sottolineando di avere problemi importanti da affrontare a casa. Uno di questi è a quanto pare un grave problema legale in quanto finita, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, al centro di accuse di stalking.

Come riferisce il noto quotidiano, l’ex tronista dovrà difendersi da reati di “molestie, atti persecutori, vessazioni, violenza ed altro ancora“. Queste quindi le accuse arrivate da parte dell’ex compagno e si tratta di una serie di reati che la modella avrebbe commesso anche nel periodo di permanenza nello studio del noto dating show. Stando alle prime indiscrezioni, le parti si vedranno nei prossimi giorni in tribunale per fare il punto della situazione.

Il percorso di Federica nel dating show: prima corteggiatrice, poi tronista

Federica ha fatto il suo arrivo alla corte di Maria De Filippi prima come corteggiatrice del tronista Matteo Ranieri. Un percorso per lei finito male in quanto si è rivelata essere la non scelta. A quel punto la conduttrice ha voluto la modella sul trono nell’edizione successiva. Anche in questo caso le cose per lei non sono andate bene e non a caso ha deciso di abbandonare il programma senza trovare l’amore.

In studio, la Aversano ha parlato quindi poco del suo rapporto con l’ex compagno. Tutte le volte che lo ha fatto, il pubblico ha notato tanta sofferenza nel suo racconto. Queste indiscrezioni, unite a quei racconti, sembrano confermare come la loro storia sia terminata nel peggiore dei modi.