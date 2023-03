Alessia Marcuzzi incredula, la sua “acerrima nemica” rompe il silenzio: confessione in diretta

Commento inaspettato per la conduttrice Alessia Marcuzzi da parte di una collega nota per essere una sua “acerrima nemica”: i dettagli di questa storia.

In modo del tutto inaspettato, la conduttrice Alessia Marcuzzi si è ritrovata al centro di un clamoroso episodio in diretta. Nuovo volto della Rai, l’ex padrona di casa del Grande Fratello è stata anche la protagonista di alcuni minuti di un siparietto inaspettato.

Coinvolta con lei anche una collega e nota al gossip per essere una sua vera e propria nemica. Nel dettaglio stiamo parlando della conduttrice argentina Belen Rodriguez che in queste ore è tornata in onda con un nuovo appuntamento de Le Iene.

Ospite della puntata Michelle Hunziker che si è lasciata andare ad alcuni commenti e tra questi anche uno nei confronti della Marcuzzi. Un argomento su cui è stata chiamata a dire la sua anche la Rodriguez che ha spiazzato tutti.

Alessia Marcuzzi, le parole di Belen: nessuno se lo aspettava

Come riportato da Biccy, durante l’ultimo appuntamento andato in onda de Le Iene, la conduttrice Belen ha chiesto alla sua ospite Michelle di indicare in cosa alcuni volti dello spettacolo italiano sono migliori di lei. La Hunziker si è ritrovata così a commentare anche la Marcuzzi sottolineando come la conduttrice faccia senza dubbio più yoga di lei. I comici presenti in studio si sono a quel punto inseriti nella conversazione.

Nel dettaglio hanno fatto notare alla Rodriguez la foto della Marcuzzi scelta sottolineando come questa non rendesse giustizia alla bellezza della conduttrice. Dal canto suo la padrona di casa del format ha voluto invece specificare: “Ma cosa dite? Ma se è stupenda e va benissimo così“. La conduttrice ha quindi voluto concludere la conversazione con una risposta secca e senza bisogno di replica.

Il rapporto tra Belen e la Marcuzzi, scoop scandalo

In molti hanno provato a leggere dietro le parole della conduttrice argentina che non si è però esposta del tutto sulla questione. Non è ancora quindi chiaro come siano i rapporti tra le due ma senza dubbio non è mai passato inosservato lo scoop scandalo che le ha viste coinvolte.

Per mesi si è parlato, ed in realtà si continua a farlo, di un presunto tradimento scoperto da Belen e che avrebbe avuto tra i suoi protagonisti proprio Stefano De Martino e la Marcuzzi. Una clamorosa indiscrezione che Alessia ha smentito senza però mai entrare nei dettagli. L’ex ballerino e la conduttrice argentina non hanno invece mai approfondito davvero la questione.