Dramma Belen, cerotti sul lato A: dolore immenso

La splendida Belen Rodriguez costretta a mettere dei cerotti sul seno, il motivo è sconvolgente

Belen Rodriguez è da anni entrata nell’immaginario comune come un vero sex symbol. Bellissima e ironica, ha fatto sognare milioni di telespettatori da quando è apparsa nelle nostre televisioni. È il lontano 2007 quando fa il suo ingresso nel programma comico targato Rai La tintoria.

Da quel momento inizia la sua ascesa e il successo si consolida con il secondo posto all’Isola dei Famosi nel 2008, dietro Vladimir Luxuria. Le vengono così assegnate le conduzioni di diversi programmi di successo come Colorado e Le Iene, dove la vediamo quest’anno per la prima volta in solitaria.

Nella sua vita privata è sposata con l’ex ballerino di Amici Stefano De Martino, con il quale ha il figlio Santiago. Durante una crisi matrimoniale ha avuto una bambina da Antonino Spinalbese, la piccola Luna Marì. Ma la vita di Belen è stata molto difficile in passato, come ha raccontato lei stessa.

Belen e i cerotti

Belen Rodriguez è arrivata in Italia da clandestina, per sfuggire alla povertà del suo Paese e ai movimenti politici che avevano reso l’ambiente pericoloso. Tra i suoi racconti, nell’ultima puntata di Michelle Impossible & Friend ha emozionato il pubblico assieme alla simpatica Michelle Hunziker leggendo ognuna alcuni stralci del rispettivo diario segreto.

E mentre su quello della svizzera Belen legge: “Non ho amici e non conosco la lingua, i compagni di classe mi picchiano e mi prendono in giro, mi chiamano terrona, in svizzero, ero la terrona degli svizzeri”, apprendiamo dalla bocca di Michelle che Belen è stata in passato a disagio con la sua fisicità prorompente. Ha scritto infatti nel suo diario: “Devo andare a scuola, mi sento a disagio, tutti mi guardano, sono diversa dalle altre. Metterò dei cerotti sui capezzoli, per evitare che i miei compagni di classe mi diano fastidio”.

La libertà

Dalle parole di Belen scopriamo poi la difficoltà dei primi tempi nel nostro Paese: “Sono ormai tre anni che vivo qui e lavoro, vorrei aprire un conto corrente, avere un contratto d’affitto, pagare le tasse, ma non posso, perché sono clandestina e mi pagano solo in nero”.

Entrambe straniere in un Paese che non è il loro, entrambe con una storia difficile alle spalle. Ma sia Belen Rodriguez che Michelle Hunziker sono oggi due donne che hanno saputo farsi conoscere e amare, si sono integrate e sono realizzate nella vita. Ed entrambe concludono con le toccanti parole: “Le vostre vite sono il risultato di tutte le cose che ci sono accadute. Sono anni che noi siamo riuscite a scegliere la nostra libertà e finalmente ignoriamo i giudizi che possono fare tanto male. Penso che questo lo abbiate vissuto un po’ tutti. Abbiamo sbagliato? Certo. Abbiamo fatto delle cose giuste, ma la vita è questa e va bene così. Voi siete quello che siete, grazie a tutto ciò, grazie a tutto questo, quindi sentitevi libere di sorridere, ripensando al vostro percorso”.