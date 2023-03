“Lo abbiamo fatto insieme”: Antonella Fiordelisi smascherata, piano subdolo prima del GF

Accuse gravissime ai danni della gieffina Antonella Fiordelisi che potrebbe essersi creata un piano perfetto per il suo percorso nella casa del GF Vip.

Antonella Fiordelisi ha lasciato il segno nella casa del Grande Fratello Vip e lo sta senza dubbio ancora facendo. In particolare, la modella durante il reality ha conosciuto e si è innamorata di Edoardo Donnamaria. Una storia che non si sta rivelando semplice in quanto i due sono spesso ai ferri corti.

Nel suo percorso sta però avendo un suo peso anche un terzo profilo ossia quello di Gianluca Benincasa. L’imprenditore, che doveva fare il suo ingresso in qualità di ex, è stato denunciato dal padre della Fiordelisi per stalking. Accusa che ha scatenato il diretto interessato che sui social ha raccontato di un piano pensato da Antonella.

In queste ore ha deciso anche di aggiungere alcuni ulteriori dettagli a questa storia e questi adesso rischiano di mettere la Fiordelisi in una posizione ancora più difficile.

Antonella Fiordelisi, le rivelazioni di Gianluca Benincasa: scoppia il caos

In questi giorni Gianluca ha raccontato di essere sempre stato il fidanzato di Antonella, anche al momento del suo ingresso in casa. Allo stesso tempo ha sottolineato di aver messo fine alla loro storia quando la Fiordelisi è andata oltre con Edoardo Donnamaria. Lo stesso Benincasa ha però voluto dire la sua su questa storia rivelando cosa si nasconde davvero dietro il legame tra i due gieffini.

Come riportato dal portale Isa e Chia, l’imprenditore ha rilasciato alcune dichiarazioni in una room di Twitter sottolineando: “Lei è persa per la ship. L’unico momento in cui l’ho vista piangere davvero è quando le hanno detto che recitava. Lei ha capito che poteva giocare la carta della vittima. Si è studiata anni di GF Vip. La scorsa edizione ce la siamo vista insieme“.

Gianluca Benincasa mette la Fiordelisi nei guai

Secondo quindi la sua opinione, la storia con Edoardo è legata solo alla sua voglia di restare in casa e di provare a raggiungere la vittoria finale. Per confermare questa versione della storia, Gianluca ha anche rivelato alcuni dettagli sulla festa di compleanno della Fiordelisi: “Cercavamo di non stare appiccicati perché c’erano i giornalisti“.

Nessuno doveva quindi sapere del loro legame ed in quel frangente i due sarebbero riusciti a beffare anche Alberto De Pisis e Giaele De Donà, entrambi presenti alla festa e attualmente in casa. Al momento comunque Antonella è all’oscuro di tutto questo e secondo Gianluca lo scoprirà solo una volta terminata questa esperienza.