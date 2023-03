“Stai soffocando”: incidente in cucina per Sophie Codegoni, la cena finisce malissimo

Cena con finale amaro per l’amatissima ex gieffina Sophie Codegoni che sui social ha parlato di un problema con cui si è ritrovata a dover fare i conti.

Sophie Codegoni sta vivendo uno dei periodi più belli per lei sia dal punto di vista lavorativo che privato. Al momento si sta infatti occupando del format Casa Chi ed è anche la nuova Bonas di Avanti un Altro. Inoltre, la sua storia con Alessandro Basciano prosegue nel migliore dei modi e i due aspettano anche la loro prima bimba.

I due ex gieffini sin dalla loro uscita dalla casa più spiata d’Italia non si sono mai separati ed hanno anche preso una casa insieme più grande e pronta ad accogliere Celine. Per questo motivo sono soliti condividere anche alcuni momenti della loro quotidianità con i loro fan.

A tal proposito in queste ore proprio la Codegoni ha raccontato di una cena preparata per Alessandro con dolce finale ma proprio la crostata non ha avuto l’effetto sperato.

Sophie Codegoni, la crostata non convince Alessandro: un vero disastro

La nota ex gieffina ha preparato la cena per Alessandro di ritorno da alcuni impegni di lavoro. Per l’occasione ha deciso anche di provare una nuova ricetta per la crostata che non ha però ottenuto l’effetto sperato. La Codegoni con alcune storie su Instagram ha ripreso la reazione del compagno: “Non riesco a mandarla giù“. L’ex gieffino è poi corso a prendere dell’acqua con la Codegoni che ha fatto notare: “Stai soffocando“.

La modella ha spiegato quindi di aver preparato una crostata light e senza burro per accontentare proprio il fidanzato che ha quindi chiosato con un secco: “Adesso ne mangio un altro pezzo, fammi prima digerire sta mattonella“. Basciano ha comunque fatto i complimenti alla compagna sottolineando anche di aver postato una foto del dolce sui social.

La storia di Alessandro e Sophie, dal GF alla quotidianità

Uno scambio quindi di battute simpatico tra i due come in realtà hanno spesso fatto in casa. I due si sono conosciuti al GF Vip nel dicembre del 2021. La loro storia non è stata semplice in quanto i due sono sempre stati protagonisti di scontri anche accesi. Allo stesso tempo hanno però sempre detto di amarsi molto e fuori dalla casa si sono mostrati sempre uniti.

La coppia inoltre si è detta felice dell’arrivo della loro bambina che sarà la prima per Sophie mentre Alessandro è già padre del piccolo Nicolò. Anche lui sembra felice dell’arrivo della sorellina e lo dimostra passando molto tempo proprio con la Codegoni.