Aurora Ramazzotti, la confessione: “Sto malissimo”

Aurora Ramazzotti, prossima al parto, racconta come si sente nell’attesa delle ultime settimane al lieto evento

Aurora Ramazzotti è ormai vicinissima alla data del parto. Sembra ieri che la figlia di Eros e Michelle Hunziker annunciava la sua gravidanza, e invece tra uno scherzo e una dichiarazione siamo arrivati agli sgoccioli. Manca ormai davvero poco e, assieme al compagno Goffredo Cerza, renderà nonni i suoi super genitori.

Agli inizi della gravidanza ha confessato al settimanale Ora che tipo di genitori vorrebbe che fossero lei e il compagno: “Vogliamo essere dei buoni genitori per la next generation. Abbiamo il dovere di essere dei buoni genitori per migliorare la generazione successiva. Noi siamo dei rompiscatole sinceri. Se qualcosa non ci garba, lo manifestiamo in modo diretto. Il cambiamento non avviene col silenzio, ma con i fatti”.

Lo stop

Fin dall’inizio Aurora Ramazzotti ha tenuto aggiornati i suoi follower di come procede la gravidanza, dalle nausee al corpo che cambia e ingrassa, fino ad uno degli ultimi post in cui parla dello stop forzato dagli allenamenti.

Ha infatti confessato con rammarico di non riuscire più a praticarlo come un tempo: “Ora è arrivato il momento di prendermi una pausa dallo sport. Credetemi per me è difficile ammetterlo anche solo a me stessa, mi sento come se stessi in qualche modo fallendo… Chi fa sport può capire, mi succedeva con la corsa e con gli altri piccoli obiettivi quotidiani che mi ponevo e che non riuscivo a raggiungere”.

Ha poi spiegato: “Ho visto donne sui social che fino all’ultimo giorno si sono allenate. Questo va a testimoniare quanto sia importante essere in grado di ascoltare il nostro corpo. Io mi fermo qui, passerò il restante tempo tranquilla, sul divano, magari a fare qualche passeggiatina…”.

La confessione di Aurora Ramazzotti

Molto attiva sui social, è inevitabile che Aurora Ramazzotti sia subissata da commenti non sempre simpatici, come avviene a tutti i personaggi famosi, e non solo. Tra chi la trova bellissima e chi la critica per praticamente qualunque motivo, un utente ha scritto: “La gravidanza di Aurora Ramazzotti è come l’offerta della Eminflex: ti dicono che sta finendo e invece non finisce mai”.

La ragazza ha notato questo commento ironico e lo ha ripubblicato in una delle sue stories su Instagram accompagnandolo dalle parole “sto malissimo”, riferendosi però al troppo ridere per la battuta. Intanto “l’offerta” è giunta al termine, e la data è prevista per la fine di marzo.