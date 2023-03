Elena Sofia Ricci, avete visto il nuovo fidanzato? È una “ragazzino”

La bellissima attrice Elena Sofia Ricci dopo la fine del suo matrimonio sembra aver ritrovato l’amore accanto ad un ragazzo molto più giovane

Elena Sofia Ricci ha smesso gli abiti di suor Angela nella fortunata serie Che Dio ci aiuti nella quale ha recitato per sette stagioni come protagonista, lasciando alla fine per dedicarsi a nuove avventure.

Non è stato facile dopo tanti anni abbandonare il suo personaggio, ammette proprio di recente ospite a Da noi a ruota libera: “Ho un pessimo rapporto con gli addii e separarsi da Suor Angela, soprattutto lasciare un personaggio che si è amato così tanto, è stato doloroso. Ma nella vita ho imparato che la parola fine si può mettere e togliere fino all’ultimo giorno”.

Adesso è impegnata in una nuova esperienza molto distante da quella del convento; è infatti la profiler Teresa Battaglia nella fiction Rai Fiori sopra l’inferno, tratta dal libro di Ilaria Tuti. Sul set si respira un’aria ben diversa, con atmosfere cupe e misteriose ma, confessa a Famiglia Cristiana: “La Teresa Battaglia descritta da Ilaria Tuti è molto diversa da me. È un omaggio alla grande fotografa Letizia Battaglia, figura che ha molto affascinato l’autrice. Sicuramente qualche lettore rimarrà deluso perché se la immagina in un altro modo. Con il regista, la truccatrice e la parrucchiera abbiamo scelto di farle avere la treccia, che è un po’ il simbolo del suo essere amazzone, guerriera”.

Il nuovo fidanzato di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci è bellissima, a 60 anni sembra una 40enne, e sarà per questo che il suo nuovo fidanzato è molto più giovane. Da qualche mese infatti l’attrice è tornata single dopo 19 anni di matrimonio con Stefano Mainetti, musicista e compositore, dal quale è nata la figlia Maria che si è aggiunta a Emma, la primogenita oggi 26enne, avuta dal precedente compagno Pino Quartullo.

Ma chi è il nuovo giovane amore dell’attrice? Secondo la rivista Oggi, che ha lanciato per prima l’indiscrezione, si tratterebbe del giovane collega Gabriele Anagni, classe ’91, che ha quindi circa 30 anni in meno della donna. Pare che i due si siano conosciuti allo spettacolo teatrale La dolce ala della giovinezza.

Chi è Gabriele

Attore di teatro, Gabriele Anagni ha avuto alcuni ruoli in diverse serie tv: Un Medico in famiglia, Un posto al Sole nel quale ha interpretato Claudio Parenti, e adesso è impegnato ne Il Paradiso delle Signore, nella quale è presente dal 2020.

Al momento nessuno dei due protagonisti ha confermato la notizia, né l’ha smentita, aspettiamo quindi che la splendida Elena Sofia Ricci si faccia avanti a presentare il suo nuovo amore.