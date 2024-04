Panico per nuova allerta alimentare: stanno ritirando tonnellate di lotti | Trovate schegge metalliche in questi 50 dolci

50 sono i dolci in cui si sarebbero trovare delle schegge metalliche. Sono stati ritirati tonnellate di lotti dal mercato.



Di recente sarebbe scattata la nuova allerta alimentare, che avrebbe mandato nel panico tutti i consumatori. A renderlo noto come sempre, è stato il ministero della salute, il quale ha indicato con molta precisione quali sono i prodotti assolutamente da evitare.

Non è certo la prima volta che scatta un allarme di questo genere. Tutti i geni alimentari e non solo, prima e dopo la commercializzazione devono essere sottoposti ad alcuni controlli specifici per salvaguardare la sicurezza dei cittadini che procedono con l’acquisto. Quando scatta l’allerta da parte del ministero della salute, vuol dire che a seguito dei controlli sono state trovate delle irregolarità sul prodotto.

Nel momento in cui si parla di questo ci si può riferire ovviamente, a una contaminazione di tipo fisico, ma anche batteriologica, o chimica. Nonostante tutte le attenzioni che l’azienda e i suoi lavoratori possono utilizzare nel momento in cui provvedono la produzione di un certo prodotto, l’errore o l’imprevisto può sempre succedere.

Proprio per questo motivo si rivelano indispensabili I controlli che vengono condotti su singolo prodotto o su campionature. Questa volta l’allerta è scattata per via della presenza di elementi metallici all’interno del prodotto.

Quando si provvede a richiama alimentare

Le aziende e il ministero della salute provvedono al richiamo alimentare di alcuni lotti di prodotti, nel momento in cui a seguito a controlli specifici si siano rilevate delle irregolarità per quello che riguarda la produzione, la conservazione, l’inserimento in commercio. In tutti questi casi per salvaguardare la salute del consumatore, si decide di ritirare dal mercato il prodotto.

Ad indicare in maniera specifica la denominazione del prodotto, il luogo di produzione, data di scadenza, peso e numero di lotto sarà il comunicato del Ministero della salute. Attenendosi alle indicazioni in esso presenti si riuscirà a salvaguardare il benessere dei cittadini.

I prodotti richiamati

La problematica che ha portata al richiamo di alcuni dolci sarebbe la presenza di schegge di metallo all’interno degli stessi. Un rischio estremamente elevato che ha portato il ministero della salute a richiamare alcuni lotti, consigliando a coloro che li hanno già acquistati di recarsi presso il punto vendita di riferimento.

Ad essere richiamati sarebbero stati alcuni prodotti dell’azienda Fimardolci Srl, come gli amaretti al pistacchio da 200 g e i bacio di dama. Inoltre anche se venduti con un altro marchio, ma sempre prodotti nello stesso stabilimento, ad essere ritirati sarebbero: prodotti a marchio Hersun con lotto di produzione H0408, che viene venduto in Germania, marchio Jadore con lotto di produzione J0226, venduto in Canada, i Soprano con lotto di produzione M0401 (Gran Bretagna) e infine il marchio Treo con lotto di produzione M0325, venduto in Francia.