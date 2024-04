Agenzia delle Entrate, potresti aver ricevuto una di queste lettere ma non essertene accorto | Se ti bussano alla porta sono loro

È possibile che tu abbia ricevuto una di queste lettere ma non te ne sia accorto. Presta attenzione all’Agenzia delle Entrate.



L’Agenzia delle Entrate ha il compito di vigilare sui cittadini italiani e sul loro essere ligi a quel dovere che tutti hanno di provvedere alla parte burocratica che riguarda la dichiarazione i beni detenuti. Sono numerosi i controlli che ogni anno provvede ad avviare per riuscire ad intervenire prontamente nel caso in cui il cittadino in questione, non segua le regole.

In genere gli uffici territoriali provvedono all’invio di alcune comunicazioni che sono estremamente importanti per i cittadino. Le comunicazioni che arrivano dall’agenzia delle entrate sono spesso delle cartelle che chiedono di provvedere a un certo comportamento, dichiarazione, pagamento.

Nelle ultime settimane sono state inviate una serie di lettere in merito ai controlli per quello che riguarda la dichiarazione dei redditi. Non sono pochi cittadini che riceveranno la lettera che probabilmente li farà preoccupare non troppo.

Purtroppo però nonostante l’importanza della comunicazione degli uffici di questo ente, sono ancora molti cittadini che non si rendono nemmeno conto dell’arrivo di una lettera da loro. Si consiglia quindi di prestare molta attenzione e di provvedere al controllo della corrispondenza.

Provvedere velocemente all’errore

le comunicazioni in questione arriverebbero dal controllo sulle dichiarazioni dei redditi, in particolare servirebbero segnalare delle discrepanze in sede di verifica tra le informazioni fiscali che vengono comunicate, e quelle che sono presenti nelle banche date dall’amministrazione finanziaria. Quello che si vuole fare con la comunicazione è inviare un avviso di accertamento ufficiale, chiedendo un ravvedimento operoso per quello che riguarda gli errori commessi.

Si ricorda che tale pratica è sì, possibile, ma deve avvenire entro un certo lasso di tempo. Le comunicazioni di cui si parla sono le lettere di compliance, le quali richiedono l’invio di una documentazione che attesti la veridicità delle dichiarazioni inviate.

Quando un cittadino non si rende conto dell’arrivo della comunicazione

nel momento in cui si dicevano le lettere di compliance, sia il compito di intervenire in maniera veloce, nel rispetto di quelli che sono i tempi massimi previsti dalla stessa agenzia delle entrate. Si può quindi contattare la direzione provinciale, recarsi verso gli uffici dislocati sul territorio, provvedendo alla modifica.

Purtroppo però molto spesso alcuni cittadini non si rendono conto di aver ricevuto la comunicazione, considerando che potrebbe essere inviata sulla PEC. Sono in pochi però coloro che controllano l’indirizzo di posta elettronica certificato in maniera frequente.