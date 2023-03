Totti- Blasi, le notizie dal tribunale: la situazione è critica

Francesco Totti e Ilary Blasi finiscono in tribunale, la situazione si fa sempre più difficile e sembra peggiorare ancora di più

È stata la separazione più sentita dai tempi di Al Bano e Romina, quella fra Francesco Totti e Ilary Blasi avvenuta a luglio dello scorso anno. Le voci si facevano sempre più insistenti e anche se all’inizio i due hanno cercato di negare, alla fine hanno dovuto ammetterlo.

Amore finito, dopo 20 anni assieme e 17 di matrimonio, i tre figli Cristian, Chanel e Isobel, nulla hanno potuto i due per salvare il rapporto. Che scricchiolava già da un po’, hanno poi ammesso. Tanto che il Pupone aveva già intrapreso una nuova relazione. Ma quanto il matrimonio è stato ricco di felicità e soddisfazioni, tanto la separazione appare burrascosa e difficile.

La sofferenza è inevitabile, quando una coppia si lascia, ma quando c’è da spartire un ingente patrimonio trovare un accordo è quasi un’utopia, e così sono iniziate le accuse e i dispetti, quasi come nel divertente film La guerra dei Roses. Totti accusa Ilary di avergli rubato i Rolex, lui le nasconde le preziose borsette, ma quelle che sono iniziate come semplici scaramucce sono finite in tribunale.

Totti-Blasi, il tribunale è inevitabile

Si sperava in una separazione consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ma in ballo ci sono troppi interessi, compreso quello per i figli, e così inevitabilmente la ex coppia dorata finisce in tribunale per spartirsi il tesoretto. La prima udienza, apprendiamo dal Corriere, è stata fissata per il 14 marzo. In quell’occasione toccherà al Giudice cercare di trovare tra i due quell’accordo che i rispettivi avvocati non sono riusciti a fare in questi mesi.

Come detto il patrimonio è ingente, oltre tutti i guadagni che l’ex capitano della Roma ha accumulato in tutti gli anni di carriera, e quelli della conduttrice, ci sono gli immobili. La villa dell’Eur, nella quale Ilary è rimasta a vivere con i figli, e che sembra non essere l’unica. Ci sono poi negozi e società gestite da familiari della coppia senza contare tutti gli oggetti di lusso come appunto una decina di Rolex e altri. Stando alle stime, il tutto si aggirerebbe intorno ai 100 milioni di euro. Ma è solo una stima, appunto.

Nodo cruciale resta l’affidamento dei tre figli; la piccola di casa, Isobel, a 6 anni è quasi scontato che resti con la mamma, mentre per i due adolescenti Cristian di 17 e Chanel di 15 la questione potrebbe essere diversa.

Si sperava che non si arrivasse a tanto e che dopo 20 anni di amore si riuscisse a trovare un accordo, ma purtroppo le cose sono più difficili del previsto. Ilary Blasi e Francesco Totti non vedono altra strada che il tribunale, dove probabilmente passeranno i prossimi due anni prima di giungere ad una conclusione definitiva.