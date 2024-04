Patente, i dati sono allarmanti: se va bene passa un candidato su due | Con i nuovi quiz tutti a casa, lo stanno facendo apposta

Momento particolare per gli italiani, sono stati diffusi nuovi dati allarmanti sugli esami da sostenere per ottenere la patente… le cose si mettono proprio male.

Durante le ultime settimane l’argomento più chiacchierato del momento riguarda tutte le modifiche che sono state effettuate sul Codice della Strada, con l’esplicito scopo di ripristinare l’ordine nelle strade e non solo.

Negli anni si è lavorato molto anche per evitare che automobili con un’importante cilindrata vengano guidate da persone inesperte, alle prime armi con la guida di un’auto.

A cambiare, poi, sono stati anche i quiz da sostenere in vista della patente, così da fare in modo che tutti i cittadini che si accingono a guidare una macchina, dunque, possano avere una formazione adeguata da un punto di vista teorico che pratico.

Eppure, proprio in merito agli esami da sostenere per la patente arrivano delle notizie allarmanti che hanno subito fatto il giro dei media. Ecco di cosa si tratta.

Allarme esami per la patente: cresce la preoccupazione per i quiz

A tenere banco in campo mediatico troviamo i risultati sugli esami della patente forniti da AutoScuot24 ed Egaf Edizioni, frutto di una simulazione condotte insieme alle associazioni di autoscuole italiane Confarca e Unasca. Queste hanno permesso di individuare come siano aumentati a dismisura il numero dei bocciati all’esame della patente.

I dati in questiono che sempre più ragazzi si accingono agli studi per il fatidico tempo di guida, per poi ritrovarsi “rimandati” al prossimo appello con delle lacune che non gli permettono di andare così allo step successivo. Tra gli argomenti che rappresentano una fonte di errori troviamo spie e segnaletiche stradali.

Durante l’esame per la patente non sempre sapere questo ti aiuta

Come è ben noto, gli esami della patente di guida si dividono in due steppe: orali e pratica, quest’ultima sancisce poi la conclusione del percorso e quindi la conquista del documento di vendita.

Accedere alla pratica è davvero molto difficile dato che sempre più persone superano fatica la parte orale, così come reso noto dall’indagine menzionata in precedenza, ma per tutti coloro che raggiungono questo step registrare risultati positivi ed è davvero molto più semplice. Sembrerebbe che oltre l’86% delle persone che si sottopongono all’esame di guida pratica sono in grado di superarlo in modo eccellente con un margine di errore quasi del tutto inesistente. In particolar modo, va a riscuotere la maggior successo solo il rispetto le regole degli incroci, rotonde e fermate dei mezzi pubblici ma anche parcheggi e ingressi in strada.