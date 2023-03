Christian De Sica, il ricordo è struggente: “L’ho visto piangere”

L’attore Christian De Sica ha voluto ricordare un amico scomparso lasciando tutti senza parole: ecco cosa avrebbe detto

Uno degli uomini che ha cambiato il modo di fare cinema creando un nuovo genere non molto amato dai critici d’arte è lui, Christian De Sica. Il giovane, figlio d’arte di Vittorio De Sica ha inventato quelli che tutti chiamano “cinepanettoni” avendo un successo davvero incredibile. A credere subito nel talento del giovane c’è stato uno dei giornalisti e cultori del talk show che, a distanza di pochi giorni dalla sua scomparsa De Sica ha voluto ricordare.

Grazie agli insegnamenti di suo padre, Christian De Sica è stato uno dei punti di riferimento del cinema italiano Insieme a Massimo Boldi ha riscosso un successo incredibile. Tra i film di successo possiamo ricordare Natale in India, Natale sul Nilo, Vacanze di Natale 2000 e moltissimi altri.

Christian De Sica ha sempre dichiarato di amare profondamente l’arte e coloro che hanno sempre rappresentato grossi punti di riferimento. Tra questi c’è stato sempre un personaggio che in molti considerano “il padre della televisione italiana”, colui che è riuscito a catapultarsi nell’evoluzione della società, a lottare contro il sistema e la mafia e a garantire quello che tutti chiamano “il successo d’oro”.

L’attore che di arte ne ha sempre masticato molto, ha deciso di ricordare un momento davvero unico e che si porterà sempre nel cuore con la persona scomparsa venerdì 24 Febbraio 2023 e che ha commosso molti artisti, personaggi dello spettacolo e il pubblico che ha sempre apprezzato il suo onorato lavoro durato 40 anni.

Christian De Sica e il ricordo emozionante

L’attore Christian De Sica, come tantissimi personaggi all’interno del mondo dello spettacolo, è stato presente ai funerali a Piazza del Popolo nella Chiesa degli artisti di Maurizio Costanzo. L’uomo ha lasciato la vita terrena all’età di 84 anni e in molti hanno ricordato quello che il Re dei talk show ha fatto per ognuno di loro.

L’attore, infatti, è stato presente ai funerali insieme a moltissimi altri personaggi e, in una lunga dichiarazione ha voluto ricordare un aneddoto dell’amicizia che lo legava a Maurizio Costanzo.

Egli avrebbe detto su Maurizio Costanzo: “Era ironico, aveva quell’umorismo cinico che piace a me. Nel 2006 mi chiamò per uno spettacolo. Ebbe un tale successo che ci fu una standing ovation. Io e Maurizio ci siamo abbracciati nel backstage e lui piangeva. Credo di poter essere l’unico di poter dire di aver visto Maurizio piangere”.