Cani adatti ai bambini | Sono loro 5: i compagni migliori dei più piccoli

I cani sono i migliori amici dell’uomo… Ma anche dei bambini! Scopriamo le 5 razze più adatte alla convivenza con i piccoli di casa.

Dividere la propria quotidianità con un cane impreziosisce certamente la vita di chiunque. Questi estrosi 4 zampe, infatti, si integrano perfettamente nel ménage familiare, sviluppando un rapporto profondo di amicizia e complicità con i membri del nucleo, in particolare con il proprietario.

Da centinaia di anni uomo e cane formano una combo insuperabile: al di là della compagnia reciproca, l’interscambio emotivo tra umano ed animale arricchisce entrambi, apportando nuovi livelli di consapevolezza. Se le passeggiatine con il proprio cane ci insegnano ad apprezzare la semplicità della natura e l’importanza di rallentare i ritmi, ad esempio, il pet apprenderà dal nostro esempio la disciplina e le regole di una pacifica convivenza.

Anche i più piccoli beneficiano del contatto con i cani di famiglia, e imparano ben presto concetti quali: responsabilità, rispetto e affetto incondizionato. Fido, di rimando, sviluppa spesso un’istinto di protezione innata per i cuccioli umani, e li segue passo passo nel processo di crescita.

Scopriamo dunque quali sono le razze più inclini al contatto con i piccoli di casa: tra di esse ne spicca anche qualcuna decisamente insospettabile!

Cani e bambini: ecco le 5 razze più adatte

Alcune razze di cani si rivelano particolarmente consigliati, per indole e temperamento, al contatto con i bimbi. Sebbene l’educazione del pet rivesta un ruolo fondamentale nel suo equilibrio, infatti, alcune categorie risultano naturalmente predisposte alla pazienza e al gioco. In primis, il Cavalier King. Come insegna la pellicola Disney “Lilli e il vagabondo”, infatti, questa razza è la quintessenza dell’amabilità e dell’indulgenza. Nonostante il carattere affettuoso e docile, il Cavalier King è predisposto all’avventura, e seguirà i bimbi nei mille vagabondaggi durante le sessioni di gioco. Anche il Golden Retriever gode di un’ottima reputazione. Definito ‘cane d’oro’ non a caso, questo cagnone biondo, affabile e protettivo seguirà i pargoli in ogni angolo della casa, assumendo con orgoglio il ruolo di baby-sitter a tempo pieno.

Il Beagle, vivace ed esplosivo, sa dosare l’iperattività durante i giochi frenetici, senza mai perdere il controllo, e apprezza inoltre le pause a base di coccole e pisolini sul divano. Il Labrador risulta meritevole di menzione: questa razza difende accuratamente il proprio territorio, monitorando con amorevole cura i propri fratelli umani, e prestandosi alle attività più disparate. Il Bracco Ungherese, infine, vanta una naturale predisposizione all’empatia, ed è particolarmente indicato per la pet therapy.

Altre razze child-friendly

Nonostante le apparenze, anche il burbero Pastore Tedesco sviluppa con i più piccoli un rapporto preferenziale, e si autoelegge tutore di fiducia. Ama il gioco, ma controlla sempre istintivamente ogni potenziale fonte di pericolo per i bimbi, e li tiene scupolosamente alla larga.

Il Border Collie è ritenuto a ragione uno dei cani più intelligenti sul pianeta, in grado di elaborare informazioni e comandi complessi, e di eseguire questi ultimi con entusiasmo. Per tali ragioni si rivela un compagno ideale per i bambini, con cui condivide mille avventure, tenendoli sempre al riparo dai rischi circostanti.