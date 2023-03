“William tradisce Kate Middleton”: Ecco cos’è successo

Nelle ultime ore lo scoop che coinvolge una delle coppie reali più note e amate ha fatto il giro del web. Ma scopriamo insieme i dettagli.

William e Kate sono finiti ancora una volta nell’occhio del ciclone. Non è passato molto tempo dall’ultima volta che i due sono finiti sulle prime pagine delle riviste di gossip a causa di ciò che ha rivelato il Principe Harry nel suo libro Spare.

Non solo, i due fratelli negli ultimi anni sembrano essersi sempre più allontanati, complice anche l’ingresso di Meghan Markle all’interno della Royal Family. La coppia si è sposata nel 2018 dopo due anni dal primo incontro. Ma le cose non sono partite per il verso giusto.

Infatti di li a poco i due hanno deciso di fare le valigie e trasferirsi insieme al primogenito Archie a Los Angeles, città natale della Duchessa di Sussex. Nel frattempo la coppia ha accolto un’altra figlia, Lilibeth, nome inspirato al nomignolo della Regina Elisabetta, venuta a mancare il Settembre scorso.

Negli ultimi giorni i Principi di Galles sono di nuovo al centro del gossip, per una presunta relazione extraconiugale che coinvolgerebbe proprio il marito della Middleton, con il quale è convolata a nozze nel 2011 presso l’Abbazia di Westminster, la stessa che ha ospitato il matrimonio tra Lady D e dell’attuale sovrano inglese, che tra qualche settimana verrà ufficialmente incoronato Re.

Il presunto tradimento

A quanto pare sui social sarebbe stato pubblicato un post anonimo, poi cancellato, nel quale si parlerebbe di una relazione extraconiugale intrapresa da William. Anche se nel post non è stato esplicito il nome del Principe, tutto fa pensare che si tratterebbe di lui.

Sempre secondo quanto dichiarato online, molte persone saprebbero di questa storia, persino sua moglie, che tollererebbe questo comportamento per soddisfare i desideri sessuali del suo coniuge. Infatti l’erede al trono sarebbe un fan di una certa pratica sessuale, che però Kate non amerebbe particolarmente.

Per questo motivo avrebbe accettato la scappatella del Principe. La presunta amante sarebbe un’altra reale, la marchesa Rose Hanbury, che in passato è finita sotto i riflettori perché secondo alcune voci era particolarmente vicina a William. Tutte queste indiscrezioni non sono mai state confermate, né dai diretti interessati né tantomeno da Buckingham Palace, che si sarebbe rifiutato di commentare sulla vicenda. Del resto, il silenzio fa parte della policy intrapresa dalla Famiglia Reale, che ha sempre cercato di rimanere fuori da qualsiasi pettegolezzo riguardante i membri royal.