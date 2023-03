Eleonora Daniele, in diretta succede tutto questo: telefono sbattuto in faccia così

Cosa è successo durante la trasmissione di Eleonora Daniele? Qualcuno ha messo giù il telefono in diretta lasciando tutti basiti

Eleonora Daniele negli ultimi anni è passata dalla recitazione alla conduzione dimostrando di avere talento e ritagliandosi un posto nella televisione italiana tra i tanti programmi proposti, guadagnando una discreta fetta di pubblico. Il suo Storie Italiane è una trasmissione di attualità e approfondimento che da circa 10 anni tiene compagnia ai telespettatori nella fascia mattutina.

Ma a sorpresa dal 6 febbraio sbarca in seconda serata e accompagnerà i telespettatori per sei appuntamenti. In un’intervista al settimanale DiPiù la conduttrice ha spiegato: “Mi occuperò di vicende di cronaca, sentimenti, temi sociali, insomma gli stessi argomenti che ho trattato negli ultimi dieci anni ogni mattina. La squadra di lavoro è la stessa […] Questo programma è un regalo che ci siamo fatti dopo dieci anni di Storie Italiane“ .

Dieci anni in cui ha raccontato l’Italia, e continua contenta: “La Rai sa che sono sempre a disposizione. Questo programma è un’occasione importante per me e sono felice di affrontare questa nuova strada”.

I precedenti

Non è la prima volta che Eleonora Daniele conduce un programma serale; già nel lontano 2003 è stata alla guida di Futura City e ricorda: “Torno in seconda serata dopo vent’anni di conduzione. Non dimenticherò mai i miei primi passi nella Tv di Stato. Se penso alla differenza tra la Eleonora di quel periodo e quella di adesso, mi viene subito in mente che ho ora, a differenza del 2003, sono mamma, ho una bambina di tre anni”.

E perché proprio oggi? Dichiara: “Ho voluto attendere che Storie Italiane si consolidasse e diventasse il programma che è adesso prima di proporre una nuova trasmissione. Ora è il momento giusto per lanciare Storie di sera“.

Eleonora Daniele: telefono sbattuto in faccia

Nel corso delle puntate può accadere che ci siano degli imprevisti, come quello che è successo qualche giorno fa e che ha lasciato Eleonora Daniele senza parole. Si parlava della recente scomparsa di Maurizio Costanzo e in studio era presente come spesso accade Enrica Bonaccorti, quando improvvisamente si sente un telefono che squilla con insistenza.

È quello della Bonaccorti, che su richiesta della padrona di casa guarda chi è e risponde: “Gigi Marzullo”. La Daniele la invita a rispondere e questa dopo aver esordito con un veloce “Guarda che sono in diretta adesso, sono nella trasmissione della Daniele” riattacca. “Ma gli hai chiuso il telefono in faccia?” dice sorpresa Eleonora Daniele. “Si, era la sua assistente e non si capiva niente”, risponde. Cose che accadono in diretta.