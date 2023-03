Oriana Marzoli non lo immagina nemmeno, la confessione fuori dalla Casa: c’entra anche Daniele

La gieffina Oriana Marzoli non immagina nemmeno quanto dichiarato da una sua ex compagna di gioco in merito al suo presunto interesse per Daniele Dal Moro.

Nella casa del Grande Fratello Vip si parla molto spesso di amore. Anche in questa edizione del noto reality sono nate diverse coppie e tra queste anche quella formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due dopo un inizio particolarmente complicato, sembrerebbero aver trovato una sorta di equilibrio nonostante ci siano ancora alcuni piccoli problemi da risolvere.

Nel loro rapporto ha però avuto un ruolo fondamentale anche l’ex attrice Nicole Murgia che durante le prime settimane ha espresso più volte il suo interesse per il bel veronese. Dal canto suo il gieffino ha però sempre sottolineato di non provare la stessa cosa.

Adesso che la Murgia ha lasciato la casa, l’ex gieffina ha finalmente detto come stanno davvero le cose.

Oriana Marzoli e Daniele, la Murgia è il terzo incomodo? Tutta la verità

Nicole Murgia ha lasciato la casa pochi giorni fa ma è già più volte finita al centro delle polemiche e soprattutto a causa del suo ruolo da terzo incomodo tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Un ruolo che in realtà in molti le hanno accusato di aver interpretato già durante le prime settimane nella casa e stavolta tra Oriana e Daniele. Una grave accusa a cui la stessa Nicole ha voluto rispondere in queste ore e attraverso i suoi canali social.

Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, l’ormai ex gieffina ha voluto sottolineare di essere una grande amica di Oriana. Inoltre ha aggiunto cosa pensa davvero di Daniele: “È una persona speciale, gli voglio bene. Mi è stato vicino ed è un amico. Basta con questa storia di comportamenti strani. Esiste l’amicizia uomo donna”. La Murgia ha quindi smentito un interesse di tipo sentimentale nei confronti di Dal Moro.

La promessa di Nicole per Oriana, cosa accadrà fuori dalla casa

Nel parlare del suo rapporto con Daniele, la Murgia ha quindi deciso di mandare un messaggio di sostegno e di affetto nei confronti di Oriana con cui si è creata una bella amicizia nel corso delle ultime settimane di permanenza in casa.

Chiariamo .

1 Oriana è’ un amica la adoro e la sosterrò fino alla fine c’è stata sempre in ogni momento per me

2 Daniele è’ una persona speciale gli voglio bene mi e’ stato vicino ed e’ un amico basta con questa storia di comportamenti strani esiste l’amicizia uomo donna . — Nicole Murgia (@MurgiaNicole93) March 1, 2023

A tal proposito e sempre attraverso il proprio profilo Twitter, l’ex gieffina ha sottolineato che una volta fuori dalla casa, le due si vedranno senza dubbio. In aggiunta, Nicole ha anche voluto confermare la stima e il bene che la legano al gruppo degli spartani che in maggioranza sono ancora in casa ed in corsa per la vittoria finale del format.