Valtteri Bottas, avete mai visto la sua fidanzata Tiffany? Un incanto di donna

Il campione di Formula 1 è molto riservato sui social, ma nell’ultimo periodo ha deciso di condividere una foto della sua bella mogliettina.

Nato in Finlandia da un famiglia modesta, Valtteri Bottas è diventato popolare grazie alla Formula 1. Il suo percorso automobilistico però comincia molti anni prima, per l’esattezza all’età di 6 anni, quando inizia ad interessarsi ai Kart. Classe 1989, dopo il diploma svolge il servizio militare, a quel tempo ancora obbligatorio in Finlandia.

Successivamente continua la sua carriera come pilota di Kart, fino al 2008, quando arriva la grande opportunità. Infatti riesce ad entrare in Formula 3 con la Williams. Un connubio che si è rivelato idilliaco, visto che la stessa squadra lo ha poi portato in Formula 1.

Il debutto è avvenuto nel 2013, riuscendo ad ottenere un terzo posto nelle qualificazioni del Gran Premio del Canada, succeduto solamente da Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. I primi punti li ottiene invece nello stesso anno durante il Gran Premio degli Stati Uniti, dove arriva ottavo.

Nel 2016 finisce la collaborazione con la Williams e firma un contratto con la Mercedes, dove trova come compagno di squadra il pilota inglese pluripremiato, Hamilton. In questa squadra rimane fino al 2021, anno in cui passa all’Alfa Romeo, ottenendo anche qui un discreto successo.

Chi è la moglie di Valtteri Bottas?

Con la sua entrata in scena avvenuta quasi 10 anni fa, Valtteri oggigiorno è uno dei piloti più conosciuti e apprezzati. Grazie al suo carattere pacato e impassibile, è riuscito sempre a tenere un basso profilo, cosa che ai fan piace particolarmente. Altri piloti infatti fin troppo spesso sono stati protagonisti di presunti screzi che hanno coinvolto loro e membri appartenenti alle loro squadre. Bottas invece è riuscito, nel corso della sua carriera a non far parlare mai di sé. Il suo comportamento è sempre stato in linea con il regolamento imposto dalla Formula 1.

La sua personalità introversa e quieta si riflette anche nella sua sfera privata. Infatti, a differenza dei suoi colleghi, non ha mai rivelato molto della sua vita privata. Nonostante conti la bellezza di 3,5 milioni di followers, non condivide spesso i momenti che passa insieme alla sua famiglia.

Da quello che sappiamo nel 2016 è convolato a nozze con la sua compagna di lunga data, Emilia Pikkarainen, ex nuotatrice olimpica. I due si sono spostati nel loro paese natale, per l’esattezza hanno sugellato il loro amore presso la Chiesa di St John, ad Helsinki. Alla fine del 2019 i due hanno annunciato la separazione. Nel 2020 però Valtteri ha trovato nuovamente l’amore, stavolta tra le bracci di Tiffany Cromwell, una ciclista australiana. È proprio vero, tra sportivi ci si comprende!