Sabrina Ferilli, distrugge tutti così: è una carneficina

La verace Sabrina Ferilli non si trattiene ed esprime con veemenza il suo pensiero su alcuni discutibili personaggi

Sabrina Ferilli è bella, brava e simpatica. Attrice romana verace, a 58 anni fa ancora girare la testa con il suo fisico dalle forme prorompenti e soprattutto con il suo sorriso che conquista. Sin dal suo esordio come protagonista nella pellicola La bella vita, nel 1994, che le fa guadagnare il Premio Panorama al Festival di Venezia e il Nastro d’argento alla miglior attrice protagonista.

Apprezzatissima in film e fiction drammatiche l’abbiamo vista in Commesse, Le ali della vita, Anna e i cinque, solo per citarne alcune, ma è soprattutto nella commedia italiana che esprime le sue potenzialità. Mitiche le sue collaborazioni con il grande Christian De Sica, sia da solo che in coppia con Massimo Boldi come in Christmas in Love, Natale a New York o Vacanze di Natale a Cortina.

Grande amica di Maria De Filippi, da diverse edizioni è presente nel divertente talent show Tu sì que vales, dove viene sottoposta a scherzi e gag che piacciono molto al pubblico e la fanno amare ancora di più.

Le parole di Sabrina Ferilli

È proprio la profonda amicizia che la lega a Maria De Filippi che l’ha portata ad esprimere dei duri giudizi su alcuni personaggi. Il 24 febbraio è venuto improvvisamente a mancare Maurizio Costanzo e la vedova è stata presente nella camera ardente a Roma per i due giorni successivi fino al funerale lunedì 27. Ed è proprio qui che è successo qualcosa di incredibile.

Hanno fatto il giro del web le immagini che mostrano alcune persone, appartenenti alla grande folla accorsa a omaggiare la salma, chiedere alla vedova un selfie. Un atto vergognoso che è stato condannato all’unanimità sui social anche da personaggi noti come Selvaggia Lucarelli.

Il commento è stato duro ed esprime ciò che pensiamo tutti: “Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaf*****lo al primo telefono che vedevo”.

Sabrina Ferilli, che è volata da Tokyo dove si trovava, immediatamente appena appresa la notizia per stare accanto alla sua amica, ha aggiunto alle parole della Lucarelli: “Minimo… perché se a casa non t’ hanno insegnato l’ educazione… non credo te la possa insegnare io…. Ma ti farei capire che non si fa”. E come darle torto.