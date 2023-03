“Non funziona”: Anna Falchi, la confessione inaspettata

Anna Falchi fa una rivelazione che sconvolge i fan: ecco cosa avrebbe dichiarato in una intervista la splendida conduttrice

Nel corso degli anni Novanta è diventata una delle donne tra le più amate e apprezzate dal pubblico italiano per via della sua straordinaria bellezza: stiamo parlando di lei, Anna Falchi. La donna riesce a conquistare il mondo dello spettacolo per la vittoria di Miss Italia. Di recente, ha sconvolto i fan con una confessione davvero molto intima che lascia tutti senza parole.

Le porte del mondo dello spettacolo per Anna si sono aperte dopo la sua vittoria, come anticipato, al concorso di bellezza più importante d’Italia. A questo, poi, fanno seguito tantissime esperienze significative come La Sposa Tv, Donne e Sposa e Telenorba, Cucina con Anna, i Fatti vostri al fianco di Giangarlo Magalli.

Oltre il mondo dello spettacolo, Anna Falchi non ha mai fatto mistero di alcun episodi drammatici che sono avvenuti nella sua vita. Uno di questi è stato il fatto di aver subito violenze fisiche quando era molto giovane. Questo avvenimento le ha sconvolto particolarmente la vita, tanto da affermare: “Io sono stata picchiata da un uomo, a nessuna donna dovrebbe accadere. Mai più. Ho sofferto botte e violenza psicologica. Mi sono ribellata e ho rinunciato, nonostante fosse un grandissimo amore”.

Circa l’amore, invece, Anna Falchi non è mai stata molto fortunata con gli uomini. Ha ritenuto che il suo matrimonio con Stefano sia stato un grande errore, in quanto lei ha sempre preferito vivere in case separate. Circa riguardo questo tema, Anna Falchi ha voluto fare una confessione sul tema delle relazioni.

Anna Falchi e la rivelazione che sconvolge i fan

Una donna così bella e simpatica come Anna Falchi si dichiara single e, come rivelato in una intervista al settimanale Chi Magazine, ha svelato i dettagli e il suo pensiero sulle coppie appartenenti al mondo dello spettacolo e il valore che oggi per lei ha una relazione amorosa.

La conduttrice del noto programma I Fatti Vostri, circa le sua relazioni passate con gli uomini ha dichiarato che alcuni di loro hanno sfruttato il suo successo divenendo, di conseguenza, conosciuti al mondo dello spettacolo. Infatti, nel dettaglio, la Falchi ha svelato: “Ho avuto compagni che con me sono diventati famosi, ma a casa come diva ci sono io”.

Con l’ironia che la contraddistingue dalle sue colleghe, ha aggiunto: “Cerone contro cerone non funziona, gli uomini dello spettacolo sono troppo egocentrici. Mi piacciono le persone carismatiche, non egocentriche”.