Massimo Giletti, il tradimento imperdonabile: “Sono stato disonesto”

Massimo Giletti si è lasciato andare ad una lunga confessione che ha sconvolto particolarmente i fan: ecco cosa ha dichiarato

Uno dei conduttori che ha cambiato il modo di fare televisione in Italia è lui, Massimo Giletti. Nel corso della sua carriera, l’uomo ha sempre dimostrato di essere una persona ambiziosa, preparata professionalmente e culturalmente. Di recente, però, ha deciso di fare una confessione in diretta televisiva che riguarda un tema particolare: il tradimento.

Giletti si è sempre distinto dai suoi colleghi per la sua estrema schiettezza e per essere sempre pronto ad affrontare temi delicati, diventando uno dei punti di riferimenti della Rai. Infatti, per molti anni, Giletti ha condotto il famoso programma L’Arena, vincendo il Premio Regia Televisiva.

Successivamente, la Rai ha deciso di chiudere definitivamente il suo programma e il giornalista si è detto molto deluso e dispiaciuto della scelta presa dai vertici aziendali. Nonostante il grande dolore vissuto in passato, di recente Massimo Giletti ha espresso la sua opinione ringraziando colui che pare l’abbia costretto a lasciare la Rai: “Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone…”. Non ha mai fatto mistero che il mandante sia un politico ma ha preferito non svelare il nome per via del fatto che non è sicuro di ciò che dice.

Il mondo dello spettacolo molte volte non è facile da sostenere e, a detta di molti personaggi famosi, vi possono essere diversi nemici e pochi amici. Il più delle volte, Giletti ha svelato di aver spesso sbagliato e questo lo ha portato ad un tradimento.

Massimo Giletti e il tradimento : ecco la sua dichiarazione

Il conduttore Massimo Giletti si è sempre distinto dal resto dei suoi colleghi per la sua determinazione e per il fatto di essere un vero professionista all’interno dello show business dello spettacolo. Di recente, l’uomo ha deciso di partecipare al noto programma di Francesca Fagnani, Belve, e come anticipato dal portale di Davidimaggio.it. il conduttore parlerà con estrema schiettezza di tutto ciò che le verrà chiesto.

Nell’intervista a Belve, la Fagnani ha chiesto al conduttore e giornalista Massimo Giletti come fosse il suo rapporto con le donne. Per la prima volta il conduttore di Non è l’arena ha ammesso che il suo comportamento non è stato sempre limpido, in quanto in passato l’uomo avrebbe tradito.

Nel dettaglio, Giletti ha raccontato: “Sono stato molto disonesto…La difficoltà è che uno è sempre alla ricerca e la ricerca comporta dei tradimenti…”. Quest’ultimo ha anche rivelato che molte donne hanno avuto nei suoi confronti un atteggiamento da crocerossine senza il mino risultato.