Rocco Casalino, la verità esce fuori: andava a letto con lui

Il celebre Rocco Casalino rilascia rivelazioni esplosive a Francesca Fagnani durante un’intervista a “Belve”: gli scottanti retroscena.

Assurto a grande notorietà grazie alla sua partecipazione nella prima edizione del “Grande Fratello”, a fianco di Cristina Pelvani, Pietro Taricone, Salvo Veneziano e Marina La Rosa, Rocco Casalino ha sfruttato la visibilità come un trampolino di lancio nel mondo della politica.

L’ex gieffino ha rivestito infatti il ruolo di portavoce dell’ex Premier durante i Governi Conte I e II, e curando l’Ufficio Stampa del partito pentastellato.

Attualmente relegato a ruoli istituzionali marginali, Rocco Casalino ha accettato il guanto di sfida della mordace Francesca Fagnani, accettando di sottoporsi ad una tagliente intervista nel suo talk-show “Belve”.

Il veterano del “Grande Fratello” ha sviscerato le radici del suo difficile rapporto con il padre, approfittando inoltre dell’occasione per chiarire definitivamente le sue inclinazioni sessuali.

Rocco Casalino vuota il sacco a “Belve”: “Facevo regolarmente sesso”

Ospite nel parterre di Francesca Fagnani, Rocco Casalino ha esordito: “Mio padre era un maschio del sud, molto virile, dominante. A proposito di assomigliare, ecco, non ero il figlio che somiglia al papà, e questa cosa per lui era un problema…“.

Ha inoltre aggiunto: “Faceva una serie di giochini per scoprire la mia omosessualità, ma io non ci cascavo, perché sapevo che se lo avessi ammesso, sarebbe stato peggio… Io ero sicuro che avrei avuto una vita impossibile. Anche per questa situazione, la mia consapevolezza è arrivata molto tardi… Ho fatto molto fatica ad accettarmi“. Secondo Rocco Casalino, il timore del giudizio paterno ha condizionato persino le sue prime esperienze sessuali: “Fino a 35 anni ho avuto una ragazza con cui facevo regolarmente sesso e, ad un certo punto, mi ero convinto che la mia fosse una sorta di bisessualità, e che potevo reggere una vita da eterosessuale. (…) Ho insistito con tutte le mie forze ad essere etero, ho fatto sesso con un centinaio di donne… Sembra strano? Anche a me…“.

La frattura con il padre

Rocco Casalino ha infine condannato la linea rigida ed abusante adottata dal padre: “Il messaggio che vorrei dare a tutti i padri violenti è che prima o poi pagheranno un prezzo, che è l’odio da parte dei figli“.

E ancora: “Uno pensa di poter picchiare la propria moglie anche davanti ai figli, e che dimenticheranno… Ma io non ho dimenticato nulla. Di quei momenti ricordo gli odori in casa, la mia paura, il dolore che provava mia madre. Ricordo tutto, ed è una cosa che non si riesce a perdonare, almeno nel mio caso, al proprio padre. Ed è questa la pena peggiore per chi usa violenza nei confronti delle donne: perderanno l’amore dei propri figli!“.