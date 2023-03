Monica Bellucci si presenta così all’evento: in abito rosso fa fuoco e fiamme sul palco

La bellissima Monica Bellucci incanta tutti con il suo outfit; rosso fuoco per scaldare gli animi di chi la ammira

Monica Bellucci è probabilmente una delle attrici più belle che il cinema italiano ha sfornato negli anni. E pensare che il suo sogno inizialmente era la carriera legale, per pagarsi gli studi infatti fa la modella a tempo perso. Ma poi viene notata e diventa un vero lavoro; la passione per la recitazione fa il resto. Inizia così il suo cammino nel cinema.

Dagli anni 90 in poi cerca una sua collocazione, inizia in Italia e fa una puntatina a Hollywood dove diventa una delle donne di Dracula nella pellicola omonima di Bram Stoker nella quale spicca per la sua sensualità. Poi si fa conoscere anche in Francia in diversi ruoli accanto a Vincent Cassel che diventerà suo marito nel 1999, ma dal quale si è separata nel 2018. Assieme hanno due figlie, Deva, che oggi ha 18 anni ed è splendida come la madre, e Lèonie, di 12, che pure promette bene.

Amore di mamma

Ospite a Domenica In la meravigliosa Monica Bellucci ha raccontato: “Le ragazze adorano l’Italia, torniamo appena possibile, ho una grande famiglia con i miei genitori, i cugini, gli zii. La provincia mi ha protetta quando ero giovane, poi ti viene voglia di girare il mondo, voglia di scoprire cosa c’è fuori e così, con la moda, è cominciato tutto”.

Per lei come per la primogenita, che sta seguendo le orme della madre: “Gli impegni con la moda per Deva sono nati per caso durante un servizio fotografico a me. È un lavoro che le piace. Ora ha fatto anche la prima esperienza con il cinema”. È infatti co-protagonista nel film La bella estate, tratto dal romanzo di Cesare Pavese.

Continua la diva: “Deva e Lèonie, che ho avuto a 39 e a 45 anni e la cui nascita è stato il momento più bello della vita, arrivate come un regalo meraviglioso, hanno tutte e due amore per quello che è artistico, una sensibilità artistica molto forte e questo mi piace moltissimo”.

Monica Bellucci rosso fuoco

Oggi, stando agli ultimi gossip, la Bellucci ha una storia con il regista Tim Burton. A lanciare la notizia diverse testate tra cui il Daily Mail che li ha paparazzati tra le vie di Santa Monica, in California, nel giorno degli innamorati.

E Monica Bellucci a quasi 60 anni fa ancora girare la testa a tutti. Nell’ultimo weekend di febbraio è stata un vero faro luminoso che ha spiccato nella 48esima edizione dei César Awards, importanti premi del cinema francese. Ha calcato il red carpet del Théâtre du Châtelet a Parigi con un abito rosso fuoco che ha infiammato gli animi dei presenti. Stupenda, divina.