Dentista, ha un codice segreto con cui comunica all’assistente | Lo fa per non farti sapere cosa sta succedendo dentro la tua bocca

Il dentista comunica con il suo assistente con un codice segreto. In questo modo tu non riesci a comprendere cosa sta succedendo.

Andare dal dentista è il tuo incubo maggiore? Ma se ti dicessimo che utilizza un linguaggio segreto mentre tu non te ne accorgi? Se non ci credi, adesso ti dimostriamo che c’è qualcosa che tu proprio non sai. A rivelarlo inaspettatamente è stato proprio un dentista.

Insomma, una vera e propria rivelazione che forse in pochi avrebbero il coraggio di fare. Ma questo professionista del settore ha spiegato come purtroppo moltissimi dei suoi clienti si recano da lui solo ed esclusivamente quando i loro denti sono in condizioni veramente pietosi.

In effetti, ammettiamolo, la percentuale di coloro che in maniera costante si prendono cura dei propri denti è veramente molto bassa. Probabilmente crediamo che non sia importante, ma in realtà gli studi ci dicono che non aver cura del proprio sorriso e della propria bocca in generale, potrebbe causare molte più problematiche di quello che si possa pensare.

I dentisti si accorgono subito della poca cura che si ha della propria bocca ed ecco che per comunicare al loro assistente che la situazione è disperata utilizzano un linguaggio segreto.

L’importanza dell’igiene dentale

Nostro caro lettore, l’igiene dentale è veramente molto importante. Ma non si parla solo dei denti, della loro pulizia, del passaggio del filo interdentale, ma anche della lingua e del cavo orale in generale. Tutto deve essere tenuto in perfette condizioni, procedendo con la pulizia quotidiana con prodotti di prima scelta.

Nelle ultime settimane sempre sul web si è diffuso l’utilizzo di un semplicissimo attrezzo. Lo chiamano pulisci lingua e l’esigenza del suo utilizzo nascerebbe dall’idea consolidata e scientificamente provate, che i batteri che si sedimentano sulla lingua, non solo sono causa di alito cattivo, ma anche di infiammazioni alla gola e all’apparato digerente.

Il linguaggio segreto dei dentisti

Nel video su riportato il dentista spiega il suo linguaggio segreto. Il dottor Mudhar ha dato la spiegazione del linguaggio segreto tra lui e la sua assistente. Il numero 1 indica sanguinamento, se viene indicato il numero 2, allora vuol dire che intorno ai denti c’è un accumulo di tartaro. Il 3 invece è per la presenza di infiammazione, probabilmente ti verrà consigliato di migliorare la tua igiene orale.

Con il numero 4, invece si segnala la presenza di una malattia a livello delle gengive.