Il segreto antico per cucinare risparmiando la metà dei costi in bolletta: comprati una batteria di pentole fatte così | Da tempo nessuno usa più questo trucco

Se vuoi risparmiare quando cucini allora devi comprare questa batteria di pendole. Un trucco che ormai non utilizza più nessuno ma che abbatte le bollette.

Cucinare è diventato caro, gli anziani direbbero, scherzando, che si devono togliere il vizio di mangiare. Ma con i prezzi che ci sono attualmente, come possiamo non dar loro ragione? I costi dei generi alimentari sono aumentati in maniera veramente esponenziale. Allo stesso modo sono aumentati anche i costi di energia elettrica e di gas.

In fondo di caro bollette se ne è sentito parlare spesso e trovare una soluzione per risparmiare non è affatto semplice. Ma tralasciando i costi delle materie prime per la preparazione delle pietanze, soffermiamoci, almeno per il momento su quello che è il costo da sostenere per il gas.

Lo scorso anno è iniziata la crociata contro il prezzo eccessivo del gas, in fondo proprio nei mesi passati si è notato un discreto aumento della materia, a seguito della guerra tra Russia e Ucraina. Questa ha spinto tutti a cercare una soluzione che sia valida per evitare di ricevere bollette veramente spaventose.

Ma ci sarebbe un trucco delle nonne, per riuscire ad avere un risparmio ancora maggiore per quello che riguarda il gas. Ecco quindi come fare.

Ci dicono di cucinare senza gas

Probabilmente in molti ricorderanno l’ironia che era stata utilizzata la scorsa estate, quando alcuni esperti avevano consigliato di cucinare senza utilizzare il gas. Sembra assurdo vero? Poi però proprio Barilla ci ha insegnato che veramente è possibile. In che modo? Semplicemente lasciando bollire la pasta giusto un paio di minuti e poi spegnendo il fuoco.

Un metodo che sembra essere consolidato e valido, nonostante le battute che si erano susseguite. Forse risarà qualcuno che sta usando proprio questo stile di cottura, per non sbagliare.

La batteria di pentole che ti aiuta

Ma le nonne ci dicono che il consumo di gas dipende molto anche dalla tipologia di pentole e padelle che si utilizzano. Ma ce ne sarebbero un modello, che permetterebbe di cucinare con più pentole impilate una dentro l’altra. In questo modo i cibi verrebbero cotti a vapore.

Una cucina che non solo risulta essere salutare, ma che permette anche di risparmiare. Basta cercare delle padelle con dei fori che permettano di procedere in questa maniera. Il tutto permetterà di avere un grande risparmio sulla bolletta del gas.